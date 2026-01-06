В Україні очікується різке похолодання до 23 градусів морозу: в яких областях

У Києві та більшості областей України вже з 9 січня прогнозують помітне зниження температури. За попередніми даними синоптиків, хвиля морозів може затягнутися щонайменше до середини місяця.

Згідно з прогнозом Meteo.ua, у столиці різке похолодання розпочнеться 9 січня й триватиме орієнтовно до 14-го. У цей період температура повітря може знижуватися до –23 °C, а подекуди очікується незначний сніг. Подібні оцінки озвучують і фахівці meteofor. За їхніми розрахунками, холодна повітряна маса охопить Україну з 9 по 13 січня. У найморозніші дні стовпчики термометрів опускатимуться до –13…–16 °C, можливі снігопади.

Синоптик Ігор Кібальчич зазначає, що у п’ятницю, 9 січня, погода в Україні залишатиметься нестійкою та контрастною через вплив циклонів і атмосферних фронтів. У більшості регіонів прогнозуються опади у вигляді дощу з переходом у сніг, місцями — інтенсивні, а також ожеледиця на автошляхах. Вітер переважно північно-західного напрямку, швидкістю 7–12 м/с, на Лівобережжі можливі пориви до 15–20 м/с. Температура повітря знизиться до –2…–10 °C, у північно-західних областях місцями до –11…–14 °C, тоді як на південному сході ще утримуватимуться показники 0…+5 °C.

У суботу, 10 січня, очікується холодна погода з періодичними снігопадами та ожеледицею. Вночі температура коливатиметься в межах –9…–14 °C, у північних і західних регіонах місцями знижуватиметься до –15…–19 °C, удень — –6…–11 °C, у Криму — 0…–5 °C.

У неділю, 11 січня, на більшій частині території країни прогнозується невеликий сніг, ожеледиця та сніговий накат. Нічна температура становитиме –9…–14 °C, у західних і північних областях подекуди до –15…–20 °C, удень — –6…–11 °C. У Криму та Приазов’ї повітря прогріватиметься до близько 0 °C.

Синоптикиня Наталка Діденко застерігає, що наведені прогнози є попередніми. "Наголошую, прогноз орієнтовний і ще уточнюватиметься, однак уже зараз видно чітку тенденцію до суттєвого похолодання на кілька днів, починаючи з 9–10 січня", — зазначила вона.

