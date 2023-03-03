У Середземному морі на глибині 2 кілометри відкрили наукову лабораторію

На дні Середземного моря у Ліонській затоці відкрили лабораторію з пошуку нейтрино

У Ліонській затоці, на дні Середземного моря, на глибині 2 450 метрів розмістили лабораторію Laboratoire Sous-marin Provence Méditerranée (LSPM), яка містить нейтринний детектор KM3NeT, а також інструменти для океанічних та кліматичних досліджень. Про відкриття підводної лабораторії повідомляють на сайті Національного центру наукових досліджень Франції (CNRS).

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Лабораторію Laboratoire Sous-marin Provence Méditerranée розробив Національний центр наукових досліджень Франції спільно з фахівцями університету Екс-Марсель та океанографічного центру IFREMER.

Лабораторію розгорнули на відстані 40 кілометрів від узбережжя Тулона, на глибині, куди вже не дістається сонячне світло. Основним інструментом LSPM є детектор нейтрино KM3NeT (Cubic-Kilometre Neutrino Telescope), який складається з кількох тисяч скляних сфер, що реєструватимуть черенковське випромінювання, охоплюючи кубічний кілометр води навколо.

Детектор шукатиме частинки нейтрино від далеких астрофізичних джерел, таких як спалахи наднових чи гамма-сплески. Нейтрино виявлятимуть себе слабким світлом, яке залишатиметься від взаємодії з молекулами води.

Лабораторію також оснастили датчиками для відстеження стану океану, зокрема деоксигенації, окислення та сейсмічності. Це дозволить відстежувати популяцію китоподібних та навіть спостерігати за біолюмінесцентними мешканцями океану.

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