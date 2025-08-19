В Україні змінили умови надання базової соцдопомоги: хто тепер має право отримувати 4500 грн

Кабінет міністрів України змінив правила надання базової соціальної допомоги для малозабезпечених громадян України. Тепер дітям з багатодітних родин може не бути надана виплата, а допомогу на родину можна буде розподіляти серед її повнолітніх членів.

Ці зміни зафіксовані в постанові №986, прийнятій урядом 13 серпня. Про це пише OBOZ.UA.

Тепер допомогу можна буде отримувати не лише одному представнику сім'ї, а й розподіляти її порівну між усіма повнолітніми членами родини. Однак для цього необхідна згода всіх цих осіб, а заявка повинна подаватися не через Дію.

Окрім того, Кабмін вирішив, що тепер діти з багатодітних родин можуть не отримувати виплату. Фінансову допомогу на них в рамках програми надаватимуть лише "за наявності технічної можливості".

Розмір основної фінансової підтримки для родини складає 4500 гривень. Ініціатива є частиною пілотного проєкту, що стартував 1 липня, і має на меті запровадження нового формату соціальної допомоги для домогосподарств із невисоким рівнем доходу. Ця підтримка орієнтована на тих, хто вже бере участь у певних державних програмах соціального захисту:

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;

допомогу на дітей одиноких матерів;

допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме.

З 1 жовтня передбачається розширення програми – після цієї дати фінансову допомогу зможуть отримати нові категорії громадян та родин, які потребують підтримки від держави та відповідають встановленим умовам.

