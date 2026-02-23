В Україні подешевшала курятина: яка ціна

В Україні помітно подешевшала курятина. Наприкінці минулого тижня середня ціна на куряче філе у великих торговельних мережах становила близько 211,3 грн за кілограм — це більш ніж на 27 грн дешевше, ніж у січні 2025 року. Водночас експерти не прогнозують найближчим часом різкого зростання вартості м’яса.

За даними порталу Мінфін, ціни на філе в супермаркетах коливалися в межах 179,9–235 грн/кг. Зокрема:

Auchan — 179,9 грн/кг;

Megamarket — 235 грн/кг;

Novus — 219 грн/кг.

Стегно в середньому продавали по 140,67 грн/кг — майже на 6 грн дешевше, ніж місяцем раніше. Загальний діапазон цін становив 109–159 грн/кг:

Novus — 109 грн/кг;

Megamarket — 159 грн/кг;

Auchan — 154 грн/кг.

Гомілка коштувала в середньому 101,5 грн/кг, що також приблизно на 6 грн менше, ніж у січні. У магазинах її пропонували за 99–104 грн/кг:

Novus — 104 грн/кг;

Megamarket — 99 грн/кг.

Фахівці не очікують ні різкого подорожчання, ні суттєвого здешевлення м’яса в короткостроковій перспективі. Як пояснив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка, важливу роль нині відіграє імпортна продукція, яка збільшує пропозицію на ринку та стримує ціни.

За його словами, подальша динаміка залежатиме від ринкової кон’юнктури, співвідношення попиту й пропозиції та обсягів імпорту. Якщо поточні умови збережуться, істотних цінових стрибків на ринку м’яса найближчим часом не прогнозується.

Нагадаємо, в Україні подорожчала риба.

