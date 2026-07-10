В Україні зросла вартість популярного напою: скільки коштує

Світові ціни на каву, ймовірно, залишатимуться високими ще щонайменше протягом двох років. Причиною є дефіцит запасів кавових зерен, а також невизначеність із майбутніми врожаями в країнах, які є найбільшими виробниками цієї продукції.

Додатковий ризик створює кліматичне явище Ель-Ніньо, здатне негативно вплинути на врожайність плантацій. Про це в інтерв'ю Bloomberg повідомив голова правління італійської компанії Luigi Lavazza SpA Джузеппе Лавацца.

Для стабілізації потрібні кілька успішних врожаїв

За словами Лавацци, навіть хороший урожай у Бразилії не гарантує швидкого здешевлення кави. Щоб ринок повернувся до рівноваги, необхідно не лише зібрати великі обсяги зерен, а й відновити світові запаси, які суттєво скоротилися за останні роки.

Експерт зазначив, що для цього потрібні щонайменше два поспіль успішні сезони в основних країнах-виробниках, насамперед у Бразилії та В'єтнамі. Лише після цього можна очікувати поступового зменшення дефіциту та стабілізації цін.

Ель-Ніньо може знову погіршити ситуацію

Додаткове занепокоєння на ринку викликає повернення кліматичного явища Ель-Ніньо. Синоптики прогнозують, що воно може принести до Бразилії аномальну спеку та посуху саме в період цвітіння кавових дерев.

Такі погодні умови здатні негативно вплинути на формування врожаю, що призведе до скорочення пропозиції арабіки на світовому ринку та ще більшого тиску на ціни.

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Вартість кави вже суттєво зросла

Після появи прогнозів щодо повернення Ель-Ніньо світові ціни на арабіку підскочили приблизно на 30%. Учасники ринку побоюються, що несприятливі погодні умови можуть ще більше погіршити перспективи майбутнього врожаю.

Останнім часом біржові котирування демонструють значні коливання. Так, ф'ючерси на арабіку в Нью-Йорку нещодавно зафіксували найбільший внутрішньоденний стрибок за останні 26 років. Хоча наступного дня частину зростання було втрачено, ринок залишається вкрай нестабільним.

Чому кава поки не дешевшає

На початку року експерти очікували, що рекордний урожай у Бразилії допоможе знизити світові ціни, а згодом це позначиться й на вартості кави в магазинах та кав'ярнях. Однак ці прогнози не справдилися. Запаси кавових зерен у світі залишаються обмеженими, у Бразилії виникають затримки зі збором врожаю, а погодні ризики продовжують тиснути на ринок.

Крім того, виробники змушені працювати в умовах зростання витрат на виробництво та логістику, що також стримує можливість зниження цін для кінцевих споживачів. Саме тому, на думку експертів, помітного здешевлення кави найближчим часом очікувати не варто.

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