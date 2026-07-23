В Україні зросли ціни на популярний продукт: скільки коштує

Після кількох тижнів зниження вартості курячих яєць українські супермаркети почали поступово підвищувати ціни. Найпомітніше подорожчали поштучні яйця, через що покупцям стало складніше економити на одному з найпопулярніших продуктів.

Про це пише Мінфін. Середня ціна десятка яєць категорії С1 становить 59,50 грн. Водночас індекс споживчих цін у липні склав 92,4%, що свідчить про загальне здешевлення продукту на 7,6% порівняно з червнем.

Однак поштучні яйця в окремих мережах уже почали дорожчати. Зокрема, в АТБ за тиждень ціна зросла з 2,28 грн до 3,43 грн за штуку. Якщо 14 липня десяток коштував 22,80 грн, то 21 липня за нього доведеться заплатити вже 34,30 грн.

При цьому фасовані яйця залишаються вигіднішою покупкою. Найдешевша упаковка в АТБ коштує 47,90 грн, що дозволяє заощадити до 13,60 грн порівняно з придбанням десяти яєць поштучно. Зростання цін зафіксували й інші торговельні мережі. У Varus поштучне яйце подорожчало з 1,99 до 2,09 грн, в "Ашані" — з 2,30 до 2,60 грн, а у "Форі" — з 2,26 до 2,59 грн.

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Що означає маркування на яйцях

Позначки на шкаралупі або упаковці вказують лише на категорію та вагу продукту. Літера "С" означає, що яйця належать до столових, а цифра визначає їхній розмір:

С2 — від 45 до 54,9 г;

С1 — від 55 до 64,9 г;

С0 — від 65 до 74,9 г;

вища категорія ("В") — від 75 г.

Категорія не впливає на смак, колір жовтка чи поживні властивості яєць. Тому, якщо упаковки С1 і С2 мають майже однакову ціну, вигідніше обрати яйця категорії С1, адже вони важчі.

Нагадаємо, в Україні подешевшав популярний овоч.

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