На вихідних Землю накриє сильна магнітна буря

Магнітні бурі у липні 2023 - гравік магнітних бур на липень 2023 - як покращити самопочуття під час магнітних бур

На вихідних варто бути обережними, оскільки очікується потужний метеоудар. У такий час люди можуть відчувати нездужання.

Про це свідчать дані сайту Meteoagent, які базуються на прогнозах Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США. Вчені визначають космічну погоду на кожен місяць та попереджають про небезпечні явища.

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У суботу, 8 липня, Землю накриє магнітна буря потужністю у 4 бали. Далі буде певне затишшя до 13 липня.

Магнітні бурі у липні 2023 - гравік магнітних бур на липень 2023 - як покращити самопочуття під час магнітних бур

14-15 липня очікується метеоудар у 3 бали, від 16 по 19 липня – метеоудар у 4 бали. Інші дні місяця будуть безпечні.

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Як покращити самопочуття під час магнітних бур

1. Пийте на добу достатньо чистої води, а також зеленого або трав'яного чаю. Краще відмовитися від кави, алкогольних напоїв та енергетиків.

2. Обирайте збалансоване харчування. Споживайте достатню кількість жирів, білків, вуглеводів та клітковини. Влітку не обмежуйте себе у свіжих фруктах, ягодах та овочах.

3. Не забувайте про прогулянки на свіжому повітрі, влаштовуйте легкі пробіжки та додайте легких фізичних навантажень. Експерти не радять проводити багато часу під прямим сонячними променями.

4. Врегулюйте режим сну та відпочинку, уникайте стресових ситуацій та конфліктів.

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Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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