Другий раз в історії медицини: 58-річному американцю пересадили серце свині до людини

58-річний американець став другим пацієнтом у світі, якому пересадили генетично модифіковане серце свині

На цьому тижні 58-річний чоловік став другою особою в світі, якій пересадили генетично модифіковане серце свині. Ця історична подія стала важливим кроком у розвитку галузі медичних досліджень.

Трансплантація органів тварин людям, відома як ксенотрансплантація, може стати вирішенням проблеми хронічного дефіциту донорських людських органів. Наразі понад 100 000 американців очікують на можливість отримати трансплантацію органу, пише Sciense Alert.

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Обидві операції з пересадкою свинячих сердець були проведені експертами з Медичної школи Університету Меріленда. Перший пацієнт помер через два місяці після трансплантації минулого року через ряд обставин, включаючи його погане стан здоров'я перед операцією.

Останню операцію виконали в середу, і пацієнту на ім'я Лоуренс Фосетт не було доступно донорське людське серце через відомі проблеми з судинами та внутрішньою кровотечею.

Без експериментальної трансплантації Фосетт, батько двох дітей і ветеран ВМС, майже напевно стикнувся б з серцевою недостатністю.

"Моя єдина реальна надія – це зробити свиняче серце, ксенотрансплантацію. Принаймні тепер у мене є надія і шанс", – сказав перед операцією Фосетт.

Після трансплантації Фосетт дихав самостійно, а нове серце працювало добре "без будь-якої допомоги допоміжних пристроїв", повідомили в університеті.

Він також отримував стандартну терапію проти відторгнення і нову терапію антитілами, щоб запобігти відторгненню нового органу.

Ксенотрансплантація – це складний процес через те, що імунна система організму пацієнта атакує чужорідний орган. Вчені працюють над розробкою методів подолання цієї проблеми, використовуючи органи генетично модифікованих свиней.

В останні роки лікарі вже успішно пересадили нирки генетично модифікованих свиней пацієнтам з мертвим мозком.

Інститут трансплантації Лангона в Університеті Нью-Йорка цього місяця повідомив про те, що свиняча нирка, пересаджена пацієнту з мертвим мозком, успішно працювала протягом рекордних 61 дня.

У минулому ксенотрансплантація фокусувалася на використанні органів приматів, але останні дослідження орієнтовані на свиней, як ідеальних донорів для людей через їхні розміри органів, швидкий ріст та великий потенціал для забезпечення їжі.

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