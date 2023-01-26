Юристи пояснили, які обов'язки покладають на роботодавців під час мобілізації в Україні

Мобілізація в Україні - чи може повістку вручити роботодавець

Роботодавці в Україні можуть видавати повістки працівникам. Також вони зобов'язані взяти на контроль, щоб співробітники вчасно прибули до військкомату.

Проте порядок такого контролю не визначений. Про це повідомляє організація з безоплатної правової допомоги "Юридична сотня" у Facebook.

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Роботодавці можуть отримувати розпорядження від територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо оповіщення військовозобов’язаного про виклик до військкомату.

Вони зобов’язані видати наказ про таке оповіщення та під підпис довести його до відома визначених осіб. Крім цього, потрібно вручити повістку про явку за викликом до військкомату.

Який штраф для роботодавців за порушення зобов'язань

Роботодавці несуть адміністративну відповідальність, згідно зі статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

В разі порушення під час воєнного стану передбачений штраф від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5 100–8 500 гривень). Рішення про накладання штрафу ухвалює керівник військкомату.

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Як роботодавці мають тримати зв'язок з військкоматом

Роботодавці повинні інформувати військовозобов'язаних. Зокрема на видному місці розміщати роздруковані правила військового обліку.

Також керівників покладають інші обов'язки:

1. Перевірка військово-облікових документів під час прийняття на роботу, а також під підпис інформування про правила ведення військового обліку. Роботодавець не має права брати на роботу тих, хто не стоїть на обліку у військкоматі. Виняток ставлять особи, виключені з обліку.

2. Роботодавці беруть військовозобов’язаних на персональний військовий облік протягом п’яти днів після працевлаштування.

3. Роботодавці зобов'язані протягом семи днів повідомити до військкомату про прийняття на роботу чи звільнення військовозобов’язаного, а також подати на вимогу відомості про нього, надіслати оновлені облікові дані.

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4. Керівники періодично звіряють облікові дані, зокрема під підпис збирають військово-облікові документи та передають їх до військкомату.

5. Щороку до 1 грудня подаються списки громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць, до військкомату.

6. Роботодавці зобов'язані повідомляти працівників, що їх викликають до військкомату. Також керівники повинні забезпечити своєчасне прибуття.

7. Роботодаців повинні повідомити до військкомату про порушників військового обліку.

Раніше юрист розповів, що буде з військовозобов'язаними українцями, які виїхали за кордон до повномасштабного вторгнення.

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