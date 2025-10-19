Земля для військових: на яку ділянку має право учасник бойових дій

Війна, що триває в Україні вже майже три роки, істотно вплинула на всі сфери життя, зокрема й на земельні відносини. Багато військових цікавляться, чи можуть вони у 2025 році скористатися правом на отримання земельної ділянки та які правила діють зараз.

Про це пише ТСН. Відповідно до чинного законодавства, зокрема до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо охорони земель", який набув чинності 19 листопада 2022 року, на період воєнного стану заборонено безоплатну передачу земель державної та комунальної власності у приватну власність.

Ця норма поширюється і на військовослужбовців, які мають статус учасників бойових дій. Тому до завершення війни отримати земельну ділянку для будівництва, садівництва або городництва на загальних підставах неможливо. Після скасування воєнного стану право на безоплатне отримання землі буде відновлено.

Водночас закон передбачає окремі винятки. Земельну ділянку навіть зараз можуть приватизувати ті громадяни, які вже мають право власності на нерухомість, розташовану на такій землі, або користуються нею з часу до 1 січня 2002 року. У таких випадках можна звернутися до органів місцевого самоврядування чи Держгеокадастру із клопотанням про оформлення землі у власність. До заяви додається технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж ділянки, яку можна виготовити без попереднього дозволу.

Після скасування воєнного стану процедура отримання земельної ділянки залишиться стандартною. Вона починається з подання клопотання до місцевої ради або органу виконавчої влади із зазначенням цільового призначення землі — для садівництва, будівництва чи ведення господарства — та орієнтовної площі ділянки. До заяви додаються копії паспорта, документ про статус учасника бойових дій, графічні матеріали з кадастрової карти та, за потреби, погодження землекористувача.

Після розгляду клопотання (протягом 30 днів) орган влади може надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою. Його виготовляє сертифікована землевпорядна організація, після чого проєкт погоджується з Держгеокадастром і, за потреби, з архітектурними або природоохоронними службами. Потім ділянка реєструється у Державному земельному кадастрі, заявник отримує витяг із кадастровим номером, а завершальним етапом є затвердження проєкту землеустрою та реєстрація права власності.

Розмір ділянки, яку може безоплатно отримати учасник бойових дій, залежить від її цільового призначення: до 2 гектарів для ведення особистого селянського господарства, до 0,12 га для садівництва, до 0,25 га у селах, 0,15 га у селищах та 0,10 га у містах для будівництва житлового будинку, а також до 0,10 га для дачного будівництва.

Закон дозволяє подавати клопотання незалежно від місця реєстрації — обрати ділянку можна у будь-якому регіоні України, за умови, що людина раніше не користувалася правом безоплатної приватизації.

Відмовити у виділенні землі можуть лише тоді, коли запитувана ділянка не відповідає нормам містобудівної чи земельної документації — наприклад, розташована на території, де будівництво заборонене. Водночас заборона безоплатної передачі не поширюється на випадки виділення земельних часток (паїв) власникам або спадкоємцям — оформити такі ділянки у власність можна до 2028 року.

Отже, поки триває воєнний стан, учасники бойових дій не можуть отримати землю на загальних підставах, однак після його завершення вони знову матимуть це право в повному обсязі. А у виняткових випадках — наприклад, коли є нерухомість на відповідній ділянці — оформити власність можна вже зараз.

