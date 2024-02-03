Русский
Економіка

Житловим субсидіям бути: стало відомо чи вистачить у держбюджеті коштів на їх виплату

Ціхоцька Марія

Житловим субсидіям бути: стало відомо чи вистачить у держбюджеті коштів на їх виплату

Субсидії продовжать виплачувати, навіть якщо тарифи на комуналку зростуть. Міністерство соціальної політики повідомило, що виділених коштів достатньо, і субсидії призначатимуться на певний період. Проте деякі громадяни можуть втратити право на субсидії в разі виконання певних умов.

Про це пише 24 tv.ua.

У випадку втрати субсидії, її можливо буде відновити, хоча деяким субсидіантам доведеться оплачувати комунальні послуги самостійно.

Чому можуть позбавити субсидії:

Однією з причин може бути наявність боргів. Управлінські компанії та ОСББ зобов’язані регулярно повідомляти Управління соціального захисту про наявність заборгованості серед споживачів. Але! Якщо є документальне підтвердження затримки зарплати або пенсії, що призвело до невчасної сплати, борг нараховуватись не буде і субсидію можна буде. У такому випадку скасовану субсидію можна відновити.

Щоб це зробити, потрібно погасити заборгованість або укласти договір про реструктуризацію з компанією-постачальником житлово-комунальних послуг.

Підставами для скасування субсидії також можуть бути:

  • Зміна місця проживання, оскільки розрахунок пільг проводиться на конкретне житло.
  • Смерть особи, якій надавалися пільги.
  • Вказання неправдивого розміру доходу. Фінансовий моніторинг може виявити недостовірну інформацію про дохід. У разі, якщо ви робите значні покупки або маєте велику суму на депозиті, це може призвести до позбавлення вас пільг.

Як оформити чи поновити субсидію

Щоб отримувати субсидію, треба зробити наступне:

  • За допомогою визначеного шаблону складіть заяву.
  • Додайте копію договору оренди житла, якщо такий є.
  • Заповніть довідку про доходи, враховуючи прибуток всієї сім'ї (дивіться приклад тут).
  • Додайте довідки про пільги, якщо вони є.

Читайте також: Навесні пенсії та соцвиплати "заморозять" частині українців: що відомо

Також можна оформити субсидію онлайн через застосунок "Дія" або на вебсайті Пенсійного фонду. Зробити це можна так:

  1. Оберіть розділ "Послуги" і перейдіть у пункт "Заява на субсидію".
  2. Заповніть всі обов'язкові поля і перевірте правильність автоматично введених даних.
  3. Визначте, на які комунальні послуги вам потрібна субсидія.
  4. Заявіть усе ваше майно і вкажіть технічні особливості домогосподарства.

Нагадаємо, в Україні з 1 лютого відбудеться низка змін у соціальній сфері.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

Економіка