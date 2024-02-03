Житловим субсидіям бути: стало відомо чи вистачить у держбюджеті коштів на їх виплату

Субсидії продовжать виплачувати, навіть якщо тарифи на комуналку зростуть. Міністерство соціальної політики повідомило, що виділених коштів достатньо, і субсидії призначатимуться на певний період. Проте деякі громадяни можуть втратити право на субсидії в разі виконання певних умов.

Про це пише 24 tv.ua.

У випадку втрати субсидії, її можливо буде відновити, хоча деяким субсидіантам доведеться оплачувати комунальні послуги самостійно.

Чому можуть позбавити субсидії:

Однією з причин може бути наявність боргів. Управлінські компанії та ОСББ зобов’язані регулярно повідомляти Управління соціального захисту про наявність заборгованості серед споживачів. Але! Якщо є документальне підтвердження затримки зарплати або пенсії, що призвело до невчасної сплати, борг нараховуватись не буде і субсидію можна буде. У такому випадку скасовану субсидію можна відновити.

Щоб це зробити, потрібно погасити заборгованість або укласти договір про реструктуризацію з компанією-постачальником житлово-комунальних послуг.

Підставами для скасування субсидії також можуть бути:

Зміна місця проживання, оскільки розрахунок пільг проводиться на конкретне житло.

Смерть особи, якій надавалися пільги.

Вказання неправдивого розміру доходу. Фінансовий моніторинг може виявити недостовірну інформацію про дохід. У разі, якщо ви робите значні покупки або маєте велику суму на депозиті, це може призвести до позбавлення вас пільг.

Як оформити чи поновити субсидію

Щоб отримувати субсидію, треба зробити наступне:

За допомогою визначеного шаблону складіть заяву.

Додайте копію договору оренди житла, якщо такий є.

Заповніть довідку про доходи, враховуючи прибуток всієї сім'ї (дивіться приклад тут).

Додайте довідки про пільги, якщо вони є.

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Також можна оформити субсидію онлайн через застосунок "Дія" або на вебсайті Пенсійного фонду. Зробити це можна так:

Оберіть розділ "Послуги" і перейдіть у пункт "Заява на субсидію". Заповніть всі обов'язкові поля і перевірте правильність автоматично введених даних. Визначте, на які комунальні послуги вам потрібна субсидія. Заявіть усе ваше майно і вкажіть технічні особливості домогосподарства.

Нагадаємо, в Україні з 1 лютого відбудеться низка змін у соціальній сфері.

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