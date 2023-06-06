Як правильно зберігати ювелірні вироби вдома і під час подорожі

UAportal підготував практичні поради щодо ефективного зберігання ювелірних виробів. Рекомендації допоможуть коштовностям не плутатися та лежати у безпеці.

Сортування та наведення порядку

Першим кроком у зберіганні ювелірних виробів є сортування колекції та наведення порядку. Почніть з розділення прикрас на категорії, такі як намисто, браслети, сережки та кільця.

Читайте також: 14 способів почистити срібні прикраси та повернути їм блиск у домашніх умовах

Використовуйте цю можливість, щоб оцінити кожну прикрасу і подумати, чи носите ви її досі і чи ви любите її. Якщо ні, то, можливо, настав час пожертвувати чи продати ці речі. Упорядкувавши свою колекцію, ви спростите її зберігання та догляд за нею.

Відео дня

Інвестуйте в скриньку або органайзер для прикрас

Шукайте скриньку з відділеннями або лотками спеціально призначеними для різних типів прикрас. Намиста можна повісити на гачки, щоб вони не сплутувалися, а кільця та сережки можна зберігати в окремих секціях. Скринька з м'якою підкладкою допоможе уникнути подряпин та пошкоджень. Враховуйте розмір вашої колекції та вибирайте скриньку, в якій достатньо місця для зберігання.

Використовуйте роздільники для скриньок

Органайзери легко регулюються під різні розміри ящиків та допомагають створити окремі відсіки для різних типів прикрас. Ви можете виділити окремі секції для намист, браслетів та сережок, запобігаючи їх сплутуванню або втраті серед інших предметів.

Читайте також: Чистимо золото до блиску в домашніх умовах: 5 швидких методів

Використовуйте невеликі контейнери для подорожей

Компактні контейнери мають окремі відділення для кожної прикраси, що запобігає їхньому дряпанню або сплутуванню під час транспортування. Крім того, запакуйте прикраси в м'який чохол або загорніть їх у м'яку тканину, щоб забезпечити додатковий захист.

Регулярне чищення та догляд

Правильне зберігання супроводжується регулярним чищенням та доглядом. Згодом на ювелірних виробах накопичується бруд, жири та потьмяніння, що може вплинути на їх зовнішній вигляд та довговічність. Виробіть звичку чистити прикраси, використовуючи відповідні методи та матеріали. Наприклад, використовуйте м'яку тканину або розчин для чищення ювелірних виробів, спеціально призначений для цього типу металу або дорогоцінного каменю.

Раніше UAportal писав про дивакуваті, але корисні лайфхаки з використання фена.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал !