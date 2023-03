Біографії у кіно: п'ять фільмів покажуть життя видатних людей

У період з 2014 до 2018 року було випущено кілька біографічних фільмів, які варто подивитися. UAportal підготував список із п'яти обов'язкових для перегляду фільмів цього періоду.

Богемська рапсодія

Рейтинг IMDB: 8/10

Жанр: біографія

Країна: Велика Британія; Тривалість: 2 години 14 хвилин; Рік: 2018

Продюсер: Грем Кінг

Цей відзначений нагородами фільм розповідає про легендарний рок-гурт Queen та його соліст Фредді Мерк'юрі. Фільм простежує життя Мерк'юрі від його початку як Фарроха Булсара на Занзібарі до його смерті в 1991 через ускладнення від СНІДу.

У центрі сюжету – сходження Queen до слави завдяки таким хітам, як "We Will Rock You" та "Bohemian Rhapsody", а також особиста боротьба Мерк'юрі із залежністю та самосвідомістю. У фільмі також можна побачити виступи інших учасників групи Queen, таких як Браян Мей (Гвілім Лі), Джон Дікон (Джозеф Маццелло) і Роджер Тейлор (Бен Харді).

Стів Джобс

Рейтинг IMDB: 7/10

Жанр: біографія

Країна: США; Тривалість: 2 години 2 хвилини; Рік: 2015

Продюсер: Скотт Рудін

Цей фільм заснований на біографії Уолтера Айзексона про співзасновника компанії Apple Стіва Джобса, який зробив революцію в сучасних технологіях, створивши такі продукти, як iMac, iPod, iPhone, iPad і т.д. Фільм розповідає про життя Джобса протягом трьох ключових запусків продуктів – комп'ютера Macintosh у 1984 році, комп'ютера NeXT у 1988 році та iMac у 1998 році. Стрічка досліджує його відносини з колегами Хоффманом, Возняком, Скаллі, Бреннаном, Херцфельдом.

Читайте також: Найкращі фантастичні фільми десятиліття

Гра в імітацію

Рейтинг IMDB: 8/10

Жанр: Біографічний трилер

Країна: Велика Британія; Тривалість: 1 година 54 хвилини; Рік: 2014

Продюсер: Нора Гроссман.

Цей біографічний трилер, удостоєний премії "Оскар", розповідає справжню історію Алана Т'юрінга – одного з найблискучіших британських математиків – під час Другої світової війни, коли його завербували британська розвідка MI6 для злому секретної кодової машини нацистської Німеччини "Енігма". У фільмі йдеться про подорож Тьюринга через цю місію, а також досліджує його особисту боротьбу, коли гомосексуальність все ще була поза законом.

Темні часи

Рейтинг IMDB: 7/10

Жанр: Драма, біографія, війна

Країна: Велика Британія, США; Тривалість 1 година 59 хвилин; Рік випуску: 2017 Продюсер: Тім Беван та Ерік Феллнер.

Фільм "Темні часи" розповідає історію Уїнстона Черчилля під час Другої світової війни, коли він став прем'єр-міністром після відставки Невіла Чемберлена, який не зумів домовитися з Гітлером про Чехословаччину. Черчилль зіткнувся з важкими рішеннями щодо того, чи Британія має вести мирні переговори, чи воювати проти нацистської Німеччини, хоча це здавалося нездійсненним завданням.

Всесвіт Стівена Хокінга

IMDB рейтинг 8/10

Жанр: Драма, біографія

Країна: Велика Британія; Тривалість: 2 години 3 хвилини; Рік: 2014

Продюсер Тім Беван та Ерік Феллнер

Фільм "Всесвіт Стівена Хокінга" заснований на мемуарах Джейн Хокінг "Подорож у нескінченність", в яких розповідається про її шлюб зі всесвітньо відомим фізиком Стівеном Хокінгом. Вчений страждає від бічного аміотрофічного склерозу, який поступово паралізує його, позбавляючи можливості говорити і рухатися без сторонньої допомоги. Незважаючи на це, йому вдається зробити великий внесок у теоретичну фізику, космологію, астрофізику, чорні діри сингулярності, квантову гравітацію і т.д.

Нагадаємо, багато акторів і співаків вирішуються на пластичні операції, тому що часто для них це необхідність. Ми розповіли 7 знаменитих чоловіків, корегували свою зовнішність.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал !