Биографии в кино: пять фильмов покажут жизнь выдающихся людей

В период с 2014 по 2018 год было выпущено несколько биографических фильмов, которые стоит посмотреть. UAportal подготовил список из пяти обязательных к просмотру фильмов этого периода.

Богемская рапсодия

Рейтинг IMDB: 8/10

Жанр: биография

Страна: Великобритания; Продолжительность: 2 часа 14 минут; Год: 2018

Продюсер: Грэм Кинг

Этот отмеченный наградами фильм рассказывает о легендарной рок-группе Queen и ее солисте Фредди Меркьюри. Фильм прослеживает жизнь Меркьюри от его начала как Фарроха Булсара на Занзибаре до его смерти в 1991 году из-за осложнений от СПИДа.

В центре сюжета – восхождение Queen к славе благодаря таким хитам, как "We Will Rock You" и "Bohemian Rhapsody", а также личная борьба Меркьюри с зависимостью и самосознанием. В фильме также можно увидеть запоминающиеся выступления других участников группы Queen, таких как Брайан Мэй (Гвилим Ли), Джон Дикон (Джозеф Маццелло) и Роджер Тейлор (Бен Харди).

Стив Джобс

Рейтинг IMDB: 7/10

Жанр: биография

Страна: США; Продолжительность: 2 часа 2 минуты; Год: 2015

Продюсер: Скотт Рудин

Этот фильм основан на биографии Уолтера Айзексона о соучредителе компании Apple Стиве Джобсе, который произвел революцию в современных технологиях, создав такие продукты, как iMac, iPod, iPhone, iPad и т.д. Фильм рассказывает о жизни Джобса на протяжении трех ключевых запусков продуктов – компьютера Macintosh в 1984 году, компьютера NeXT в 1988 году и iMac в 1998 году. Лента исследует его отношения с коллегами Хоффман, Возняком, Скалли, Бреннан, Херцфельдом.

Игра в имитацию

Рейтинг IMDB: 8/10

Жанр: Биографический триллер

Страна: Великобритания; Продолжительность: 1 час 54 минуты; Год: 2014

Продюсер: Нора Гроссман.

Этот биографический триллер, удостоенный премии "Оскар", рассказывает подлинную историю Алана Тьюринга – одного из самых блестящих британских математиков – во время Второй мировой войны, когда он был завербован британской разведкой MI6 для взлома секретной кодовой машины нацистской Германии "Энигма". В фильме говорится о путешествии Тьюринга через эту миссию, а также исследует его личную борьбу в то время, когда гомосексуальность все еще была вне закона.

Темные времена

Рейтинг IMDB: 7/10

Жанр: Драма, биография, война

Страна: Великобритания, США; Продолжительность 1 час 59 минут; Год выпуска: 2017 Продюсер: Тим Беван и Эрик Феллнер.

Фильм "Темные времена" рассказывает историю Уинстона Черчилля во время Второй мировой войны, когда он стал премьер-министром после отставки Невилла Чемберлена, не сумевшего договориться с Гитлером о Чехословакии. Черчилль столкнулся с трудными решениями относительно того, должна ли Британия вести мирные переговоры или воевать против нацистской Германии, хотя это казалось невыполнимой задачей.

Вселенная Стивена Хокинга

IMDB рейтинг 8/10

Жанр: Драма, биография

Страна: Великобритания; Продолжительность: 2 часа 3 минуты; Год: 2014

Продюсер Тим Беван и Эрик Феллнер

Фильм "Вселенная Стивена Хокинга" основан на мемуарах Джейн Хокинг "Путешествие в бесконечность", в которых рассказывается о ее браке со всемирно известным физиком Стивеном Хокингом. Ученый страдает от бокового амиотрофического склероза, который со временем постепенно парализует его, лишая возможности говорить и двигаться без посторонней помощи. Несмотря на это, ему удается внести большой вклад в теоретическую физику космологию астрофизику черные дыры сингулярности квантовую гравитацию и т.д.

