Що означає, коли розсипав сіль і звідки з'явився цей забобон

Розсиплена сіль – забобон, якому здавна надавалося велике значення в українській культурі. UAportal підготував статтю, в якій розглядаються витоки, літературне, а також сучасне ставлення до цього народного повір'я.

Походження

Існує кілька теорій походження цього забобону. Одна з них свідчить, що Юда Іскаріот, який зрадив Ісуса, розсипав сіль під час Таємної вечері. За іншою версією, сіль колись була дуже цінним товаром, і розсипати її вважалося марнотратством та нещастям. Незалежно від походження, розсип солі залишився популярним забобоном в українській культурі, що передається з покоління в покоління.

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Приклади у літературі

Ця забобонність фігурує у багатьох творах української літератури. У класичній повісті Миколи Гоголя "Тарас Бульба" головний герой розсипає сіль під час їжі, віщуючи наступні трагічні події.

Сучасне ставлення

Хоча розсип солі залишається поширеним забобонами в українській культурі, ставлення до нього змінювалося з часом. Одні вважають його безневинним повір'ям, інші – пророцтвом, що самовиконується. Є й ті, хто розглядає її як спосіб залучити удачу, вважаючи, що якщо кинути дрібку солі через ліве плече після того, як вона прокинута, то це запобігатиме нещастю.

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