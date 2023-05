Як з'явилася назва і що принесло успіх The Neighbourhood: п'ять фактів про гурт

The Neighbourhood – популярний американський альтернативний рок-гурт, який набирає обертів у музичній індустрії з 2011 року. UAportal підготував статтю, присвячену п'яти цікавим та маловідомим фактам про групу.

Факт 1

Назва гурту була натхненна рядком із пісні культового рок-гурту 1980-х років The Beach Boys. У своїй хітової пісні "Heroes and Villains" The Beach Boys співають рядок "the neighbourhood is full of surpise". Соліст гурту The Neighbourhood Джессі Резерфорд натрапив на цей рядок під час читання книги про Браяна Вілсона і вирішив використати її як назву своєї групи.

Факт 2

Хіт-сингл The Neighbourhood "Sweater Weather" мав величезний успіх у 2013 році, потрапивши до топ-10 чарту Billboard Hot 100. Цікаво, що гурт не очікував, що пісня стане хітом. В інтерв'ю Рутерфорд зізнався, що вони були вражені успіхом пісні і не покладали на неї жодних надій.

Читайте також: Три "Оскари", інновації та соціальні проблеми: Яке значення Том Круз надав кінематографу

Факт 3

Перш ніж стати музикантом, Резерфорд був актором і грав невеликі ролі в різних телешоу та фільмах, включаючи "Клуб Міккі Мауса" та "Привиди Хатауейз". Однак він вирішив продовжити музичну кар'єру і у 2011 році створив гурт The Neighbourhood.

Факт 4

Гурт The Neighbourhood має унікальну та своєрідну візуальну естетику, часто використовуючи чорно-білі образи в оформленні своїх альбомів, музичних кліпів та живих виступів. Логотип гурту, стилізований "NBHD", став культовим символом серед їхніх шанувальників.

Факт 5

The Neighbourhood відомі тим, що експериментують із різними жанрами та співпрацюють з іншими артистами. У 2018 році вони випустили EP під назвою "Ever Changing", у якому співпрацювали з різними музикантами, включаючи Дензела Каррі, Ніпсі Хассле та Ghostface Killah.

Нагадаємо, багато акторів і співаків вирішуються на пластичні операції, тому що часто для них це необхідність. Ми розповідали, як 7 знаменитих чоловіків, корегували свою зовнішність.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал !