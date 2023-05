Как появилось название и что принесло успех The Neighbourhood: пять фактов о группе

The Neighbourhood – популярная американская альтернативная рок-группа, которая набирает обороты в музыкальной индустрии с 2011 года. UAportal подготовил статью, посвященную пяти интересным и малоизвестным фактам о группе.

Факт 1

Название группы было вдохновлено строчкой из песни культовой рок-группы 1980-х годов The Beach Boys. В своей хитовой песне "Heroes and Villains" The Beach Boys поют строчку "the neighbourhood is full of surpise". Солист группы The Neighbourhood Джесси Резерфорд наткнулся на эту строчку во время чтения книги о Брайане Уилсоне и решил использовать ее в качестве названия своей группы.

Факт 2

Хит-сингл The Neighbourhood "Sweater Weather" имел огромный успех в 2013 году, попав в топ-10 чарта Billboard Hot 100. Интересно, что группа не ожидала, что песня станет хитом. В интервью Рутерфорд признался, что они были удивлены успехом песни и не возлагали на нее никаких надежд.

Факт 3

Прежде чем стать музыкантом, Резерфорд был актером и играл небольшие роли в различных телешоу и фильмах, включая "Клуб Микки Мауса" и "Призраки Хатауэйз". Однако он решил продолжить музыкальную карьеру и в 2011 году создал группу The Neighbourhood.

Факт 4

Группа The Neighbourhood обладает уникальной и своеобразной визуальной эстетикой, часто используя черно-белые образы в оформлении своих альбомов, музыкальных клипов и живых выступлений. Логотип группы, стилизованный "NBHD", стал культовым символом среди их поклонников.

Факт 5

The Neighbourhood известны тем, что экспериментируют с различными жанрами и сотрудничают с другими артистами. В 2018 году они выпустили EP под названием "Ever Changing", в котором сотрудничали с различными музыкантами, включая Дензела Карри, Нипси Хассле и Ghostface Killah.

