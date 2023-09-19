Як розпізнати маніпулятора та боротися з ним: три практичні поради

Розпізнавання маніпуляторів і вміння поводитися з ними – це важлива навичка, яка може захистити вас від емоційної шкоди. Uaportal підготував практичні поради про те, як не потрапити в тенета маніпуляції та брехні.

Довіряйте своїй інтуїції

Якщо відчуваєте, що щось не так, або щось вас не влаштовує, найімовірніше, маніпулятор намагається вас обдурити або контролювати. У реальному житті цю пораду можна застосувати, пам'ятаючи про свої емоції та реакції під час спілкування зі співрозмовником. Якщо хтось постійно змушує вас відчувати тривогу, провину або іншим чином маніпулює вами, важливо довіряти своїй інтуїції та дистанціюватися від цієї людини.

Встановіть межі

Маніпулятори люблять перетинати особисті кордони й виходити за рамки дозволеного. Щоб захиститися, дуже важливо встановити та дотримуватися чітких меж. Повідомте маніпулятору про свої очікування та обмеження й не дозволяйте їх порушувати.

У реальному житті встановлення цих правил може бути складним завданням. Одначе практикуйте напористість і вчіться говорити "ні" без почуття провини. Оточіть себе людьми, які поважають ваші кордони й підтримують ваше здоров’я.

Навчайтеся самі

Ознайомтеся з найпоширенішими тактиками впливу, наприклад, йдеться про обман, почуття провини та емоційний шантаж. Розуміючи це, ви зможете вчасно їх виявити й належним чином відреагувати на них.

Дізнатися про маніпуляції можна читаючи книжки, відвідуючи тренінги чи семінари або звертаючись по допомогу до психолога. Чим більше ви знаєте про ці тактики впливу, тим краще будете підготовленими до спілкування з маніпуляторами.

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