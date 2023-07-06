Як себе вести, коли вам не сподобався подарунок: цінуйте жест та старання людини

Отримання подарунка – це, зазвичай, радісна подія. Він показує, що хтось дбає про вас і хоче зробити вас щасливим. Однак що робити, якщо ви отримуєте подарунок, який не подобається чи не підходить?

Це може бути складною ситуацією. UAportal підготував кілька корисних порад, як упоратися з цією поширеною проблемою.

Виявіть подяку та вдячність

Коли ви отримуєте подарунок, який не відповідає вашому смаку чи потребам, перший і найважливіший крок – висловити подяку. Незалежно від ваших особистих переваг, важливо визнати вдумливість та старання, які стоять за подарунком.

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Пам'ятайте, що головне – це намір, що стоїть за жестом. Тому щиро подякуйте людині і дайте їй зрозуміти, що ви цінуєте її жест.

Зосередьтеся на позитивних аспектах

Навіть якщо подарунок – це не те, що ви вибрали б для себе, постарайтеся знайти в ньому позитивні сторони. Подумайте про те, які зусилля доклала людина, обираючи подарунок, або про те, як його можна використати.

Можливо, це шанс познайомитися з новими інтересами чи хобі. Зосередившись на позитивних аспектах, ви зможете змінити свою точку зору та знайти цінність у подарунку.

Розгляньте можливість обміну чи повернення

Якщо подарунок справді марний, варто розглянути можливість його обміну чи повернення. Однак будьте обережні під час вибору цього варіанта.

Ви ж не хочете поранити почуття людини, яка зробила цей подарунок. Якщо ви вирішите піти таким шляхом, будьте тактовними і підкресліть свою вдячність за його турботу, пояснивши при цьому, що ви вважали б за краще щось більш підходяще для своїх потреб.

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Перепрофілювання або повторне дарування

Якщо обмін або повернення подарунка неможливо, подумайте про те, щоб перепрофілювати або подарувати його. Подумайте, чи можна використовувати цей предмет в іншому контексті або перепрофілювати його для іншої мети.

Крім того, якщо ви знаєте людину, яка щиро оцінить цей подарунок, подумайте про те, щоб подарувати її іншій людині. Тільки слідкуйте за тим, щоб повторний подарунок був зроблений обдумано та не завдав шкоди чи образи.

Пожертвуйте на гідну справу

Якщо все інше не допомагає і ви не можете знайти застосування подарунка, подумайте, щоб пожертвувати його на гідну справу. Існує безліч благодійних фондів та організацій, які приймають пожертвування та розподіляють їх серед нужденних. Пожертвувавши подарунок, ви можете бути впевнені, що він знайде своє застосування та принесе радість у чиєсь життя.

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