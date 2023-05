П'ять несподіваних фактів про культовий гурт Metallica

Metallica, один із найвпливовіших гуртів в історії хеві-метал музики, улюблена мільйонами шанувальників по всьому світу. У цій статті UAportal підготував п'ять цікавих фактів про Metallica, які, напевно, здивують навіть найвідданіших фанатів.

Факт 1

Metallica була утворена в 1981 році Джеймсом Хетфілдом та Ларсом Ульріхом. Однак початкова назва гурту не була Metallica. Хетфілд та Ульріх спочатку назвали свою групу "MetalMania", а потім змінили назву на "Metallica".

Назва "Metallica" - це комбінація слів "metal" та "alcoholica". Він був запропонований другом групи, Роном Кінтаною, який був письменником в одному з журналів про метал. Групі сподобалася назва, і вона вирішила залишити її.

Факт 2

Четвертий студійний альбом Metallica, "... And Justice for All", був випущений у 1988 році і відомий своїми складними структурами пісень та політично зарядженими текстами. Однак багато фанатів можуть не знати, що басист Джейсон Ньюстед був майже повністю нечутний на записі.

Басові партії Ньюстеда були приховані у міксі, що призвело до припущень, що гурт навмисно мінімізував його присутність у альбомі. В інтерв'ю через багато років Ньюстед підтвердив, що він був навмисно приглушений у міксі, і що це рішення було прийнято Хетфілдом та Ульріхом.

Факт 3

Metallica відома тим, що включила класичну музику у своє хеві-металеве звучання. У 1999 році гурт випустив "S&M", концертний альбом, на якому було представлено співпрацю із Симфонічним оркестром Сан-Франциско. До альбому увійшли переосмислені версії деяких класичних пісень Metallica у супроводі повного оркестру.

Ця співпраця була настільки успішною, що згодом гурт давав подібні концерти з іншими симфонічними колективами по всьому світу.

Факт 4

У 2013 році Metallica увійшла в історію, ставши першою групою, яка виступила на всіх семи континентах. Група зіграла спеціальний концерт для 120 вчених та переможців конкурсу у куполі на аргентинській базі Карліні в Антарктиді.

Концерт транслювався у прямому ефірі для шанувальників у всьому світі, і за своє досягнення група потрапила до Книги рекордів Гіннесса.

Факт 5

Альбом Metallica 1991 року з власною назвою, також відомий як "Чорний альбом", є одним з найпопулярніших альбомів усіх часів. Він був проданий тиражем понад 31 мільйон копій по всьому світу і включає такі хітові сингли, як "Enter Sandman" і "Nothing Else Matters".

Незважаючи на комерційний успіх, альбом викликав суперечки серед відданих шанувальників гурту, які вважають, що він є відходом від більш важкого, більш треш-орієнтованого звучання Metallica.

