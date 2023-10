Намагався зняти фільм про Бонда та шукав ідеальну картоплю фрі: вражаючі факти про Тарантіно

Квентін Тарантіно, відомий кінорежисер, протягом усієї своєї кар'єри був об'єктом різноманітних цікавих фактів та анекдотів. UAportal підготував декілька цікавих фактів з його особистого та професійного життя, які можуть заінтригувати навіть найвідданіших прихильників його творчості.

Не має освіти режисера

Незважаючи на те, що Квентін Тарантіно є одним з найбільш шанованих режисерів кіноіндустрії, дивно відзначити, що він не має формальної освіти в галузі кінематографа. Його успіх це результат його пристрасті до кіно і прагнення вивчати роботи інших режисерів, формуючи свій власний стиль, віддаючи данину поваги своїм кумирам.

Весь бюджет витратив на пісню

Глибока любов Тарантіно до музики помітна в його фільмографії, адже він ретельно підбирає треки, які ідеально доповнюють кожну сцену. У випадку зі "Скаженими псами" він наполіг на використанні пісні "Stuck in the Middle with You" гурту Steelers Wheel для культової сцени тортур. Його переконання призвело до того, що він виділив значну частину бюджету фільму виключно на забезпечення прав на цю пісню, і це рішення блискуче окупилося.

Читайте також: Джим Керрі писав листи Тупаку до в'язниці: п'ять несподіваних фактів про зірку

Майже зняв фільм про Джеймса Бонда

Протягом своєї кінематографічної кар'єри Тарантіно мав можливість знімати різні проєкти, деякі з яких вислизали з його рук. Цікавим фактом є те, що він був дуже близький до того, щоб зняти адаптацію "Казино Рояль" для франшизи про Джеймса Бонда. Однак через юридичні суперечки щодо прав на роман цю можливість у нього врешті-решт відібрали.

Знайшов найкращу картоплю фрі

Захоплююче хобі Тарантіно – пошук ідеальної картоплі фрі. Відомий як любитель фаст-фуду, він доклав чимало зусиль, щоб дослідити заклади McDonald's по всьому світу, намагаючись знайти найкращу картоплю фрі. Його кулінарна пригода привела його до висновку, що найкращу картоплю фрі можна знайти в Стокгольмі.

Прив'язав актора на дві години

Коли мова заходить про прискіпливу сутність режисури Тарантіно, привертає увагу випадок зі зйомок фільму "Скажені пси". Під час сцени тортур режисер наполіг на тому, щоб актора Кірка Бальца тримали прив'язаним до стільця протягом двох годин, аби домогтися більш автентичної та природної гри на екрані. Цей вимогливий досвід виявився непростим, особливо тому, що зйомки проходили у 40-градусну спеку.

Нагадаємо, багато акторів і співаків вирішуються на пластичні операції, тому що часто для них це необхідність. Ми розповідали, як 7 знаменитих чоловіків, корегували свою зовнішність.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал !