Пытался снять фильм о Бонде и искал идеальный картофель фри: впечатляющие факты о Тарантино

Квентин Тарантино, известный кинорежиссер, на протяжении всей своей карьеры являлся объектом разнообразных интересных фактов и анекдотов. UAportal подготовил несколько интересных фактов из его личной и профессиональной жизни, которые могут заинтриговать даже самых преданных поклонников его творчества.

Нет образования режиссера

Несмотря на то, что Квентин Тарантино является одним из самых уважаемых режиссеров киноиндустрии, удивительно отметить, что у него нет формального образования в области кинематографа. Его успех – это результат его пристрастия к кино и стремление изучать работы других режиссеров, формируя свой собственный стиль, отдавая дань уважения своим кумирам.

Весь бюджет потратил на песню

Глубокая любовь Тарантино к музыке заметна в его фильмографии, ведь он тщательно подбирает треки, идеально дополняющие каждую сцену. В случае со "Бешеными псами" он настоял на использовании песни "Stuck in the Middle with You" группы Steelers Wheel для культовой сцены пыток. Его убеждение привело к тому, что он выделил значительную часть бюджета фильма исключительно на обеспечение прав этой песни, и это решение блестяще окупилось.

Почти снял фильм о Джеймсе Бонде

На протяжении своей кинематографической карьеры Тарантино имел возможность снимать разные проекты, некоторые из которых ускользали из его рук. Интересным фактом является то, что он был очень близок к тому, чтобы снять адаптацию "Казино Рояль" для франшизы о Джеймсе Бонде. Однако из-за юридических споров по поводу прав на роман эту возможность у него в конце концов отобрали.

Нашел лучший картофель фри

Увлекательное хобби Тарантино – поиск идеального картофеля фри. Известный как любитель фаст-фуда, он приложил немало усилий, чтобы исследовать заведения McDonald's по всему миру, пытаясь найти лучший картофель фри. Его кулинарное приключение привело его к выводу, что самый лучший картофель фри можно найти в Стокгольме.

Привязал актера на два часа

Когда речь заходит о придирчивой сущности режиссуры Тарантино, привлекает внимание случай со съемок фильма "Бешеные псы". Во время сцены пыток режиссер настоял, чтобы актера Кирка Бальца держали привязанным к стулу в течение двух часов, чтобы добиться более аутентичной и естественной игры на экране. Этот требовательный опыт оказался непростым, особенно потому, что съемки проходили в 40-градусную жару.

