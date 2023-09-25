Что оберегает София Киевская і Почему мы обязаны Франции за сохраненный памятник

Слава и сведения о Софии Киевской давно уже разлетелись по миру. Эта визитная карточка Киева имеет богатую и насыщенную историю и является знаковой фигурой на исторической, религиозной и политической сцене.

Заповедник входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и знакомит миллионы туристов с историей и культурой Украины.

Что нужно знать о достопримечательности

Это самое старое здание Киева.

Стены собора имеют свидетельство обыденной жизни прихожан. Можно увидеть надписи: "Козьма вор, украл мясо" и другие.

Фрески собора имеют изображения разных животных: медведя, гепарда, зайца, собаки, вепря и другие.

Чтобы восстановить ворота собора, которые были переплавлены Советской властью, понадобилось 104 км серебра.

София Киевская хранит саркофаги Владимира Мономарха, Ярослава Мудрого, Всеволода Ярославича и других выдающихся личностей.

В пределы Национального музея-заповедника входят такие достопримечательности как Кирилловская и Андреевская церковь, Судакская крепость и Золотые Ворота.

Двухгривневая купюра имеет первоначальное изображение Софиевского собора.

Уникальная мозаика собора имеет 177 цветовых оттенков. А самая известная мозаика состоит из 2 миллионов цветных смальт – это изображение Богоматери.

Артефакты, хранящиеся на территории Софии Киевской

Кроме монументальных фресок и архитектурного достояния на территории заповедника хранятся сокровища, которым нет цены, потому что они пришли к нам с давних лет и являются свидетелями событий, которые больше не повторятся. Некоторые из экспонатов являются постоянными жителями, а некоторые заезжими туристами. К примеру, этим летом в заповеднике можно было увидеть меч князя Святослава Храброго. "Гастролер" посетил столицу из заповедника "Хортица", который пока не работает.

Извечным спокойствием хранятся в храме саркофаги известных фигур, уже упоминавшихся выше. Вес саркофага Ярослава Мудрого составляет 6 т и выделяется пышной резьбой.

Художественное наследие, хранящееся в заповеднике, охватывает несколько поколений. Изделия из меди и золота расположены по всему периметру заповедника.

Архивы и фонды хранят богатую коллекцию переписок и святых книг. Несколько лет назад в Софии можно было посмотреть на Конституцию Филиппа Орлика и Гетманскую булаву, которые ехали к нам из самой Швеции.

Причем здесь Франция

В 30-е годы XX века советские власти приняли решение о разрушении собора. Но вмешалась Франция, которая помнила, что женой французского короля Генриха Первого была дочь Ярослава Мудрого – Анна. Поэтому советские власти, спасаясь от международного скандала, приняли решение создать Софийский музей-заповедник.

Какие постройки вы сможете охватить в Софии Киевской

Софиевский собор. С 2016 года были возобновлены богослужения, после перерыва почти в 80 лет. Отделка главного храма поражает воображение.

Колокольня. Открывающаяся с высоты 76 метров панорама неповторима. Главный колокол сохранился с 1705 года, он весит 13 т.

Ворота Заборовского. Это сооружение датировано 1746 годом. Ворота считаются парадным въездом в резиденцию митрополитов.

Дом митрополита. Сейчас имеет статус архитектурного памятника.

Библиотека Ярослава Мудрого. По преданию сокровища из библиотеки были спрятаны где-то в подземных ходах. До сих пор первая библиотека Киевской Руси не найдена.

Малая или Теплая София – это трапезная монастыря. Но здание имеет богатую историю как церковь.

Хлебня - в помещении, которая начинала как пекарня расположены выставочные залы.

Въездная башня на юге – построенный гетманом Мазепой въезд в монастырь со стороны ул. Владимирской.

Братский корпус – когда-то монашеские кельи, которые построили в хозяйственное помещение и конюшни.

Семинария (бурса) – последним предназначением этого места была духовная школа, работавшая до 1917 года.

Какая стоимость экскурсий в Софию Киевскую

Если вы хотите прогуляться по территории, вход: для взрослых 40 грн, для детей и льготных категорий 20 грн.

Входной билет в Софиевский собор: взрослые – 100 грн., дети – 50 грн.

Билет в Хлебную: взрослый – 50 грн, дети 20 грн.

Билет в дом митрополита: взрослый – 50 грн, дети и льготные категории – 20 грн.

Ворота Заборовского, вход: взрослый 20 грн, детский – 10 грн.

Экскурсия "Секретные знаки Софии Киевской" стоит: для взрослых – 550 грн, дети (до 13 лет) – 500 грн, дети (до 6 лет) – бесплатно. В стоимость билета входит вход в Софиевский собор.

Посетив Национальный заповедник София Киевская вы сможете узнать большой кусок истории нашего зарождения, нашей идентификации и увидите, насколько важно беречь и ценить свои достижения и сокровища на примере выдающихся личностей мировой истории.