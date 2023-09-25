Що оберігає Софія Київська і Чому ми завдячуємо Франції за збережену пам’ятку

Слава та відомості про Софію Київську давно вже розлетілася світом. Ця візитна картка Києва має багату та насичену історію й досі являється знаковою фігурою на історичній, релігійній та політичній сцені.

Заповідник входить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО та знайомить мільйони туристів з історією та культурою України.

Що треба знати про пам’ятку

Це найстаріша будівля Києва.

Стіни собору мають свідчення буденного життя парафіян. Можна побачити надписи: "Козьма злодій, ба вкрав м’ясо"та інші.

Фрески собору мають зображення різних тварин: ведмедя, гепарда, зайця, собаки, вепра та інші.

Щоб відновити ворота собору, які були переплавлені Радянською владою знадобилося 104 км срібла.

Софія Київська зберігає саркофаги Володимира Мономарха, Ярослава Мудрого, Всеволода Ярославовича та інших визначних особистостей.

В межі Національного музею-заповідника входять такі пам’ятки як: Кирилівська та Андріївська церква, Судацька фортеця та Золоті Ворота.

Двогривнева купюра має первісне зображення Софіївського собору.

Унікальна мозаїка собору має 177 колірних відтінків. А найвідоміша мозаїка складається з 2 мільйонів кольорових смальт – це зображення Богоматері.

Артефакти, які зберігаються на території Софії Київської

Окрім монументальних фресок та архітектурного надбання на території заповідника зберігаються скарби, яким немає ціни, бо вони прийшли до нас з сивих давен і є свідками подій, які більше не повторяться. Деякі з експонатів є постійними мешканцями, а якісь заїжджими туристами. Наприклад, цього літа у заповіднику можна було побачити меч князя Святослава Хороброго. "Гастролер" завітав до столиці з заповідника "Хортиця", який наразі не працює.

Одвічним спокоєм зберігаються в храмі саркофаги відомих постатей, які вже згадувалися вище. Вага саркофага Ярослава Мудрого складає 6 т і виділяється пишним різьбленням.

Художній спадок, який зберігається у заповіднику охоплює декілька поколінь. Вироби з міді та золота розташовані по всьому периметру заповідника.

Архіви та фонди зберігають багату колекцію листувань та святих книг. Декілька років тому в Софії можна було подивитися на Конституцію Пилипа Орлика, та Гетьманську булаву, які їхали до нас аж з самої Швеції.

До чого тут Франція

У 30-і роки XX століття радянська влада ухвалила рішення про руйнування собору. Але втрутилась Франція, яка пам'ятала, що дружиною французького короля Генріха Першого була дочка Ярослава Мудрого – Ганна. Тому радянська влада, рятуючись від міжнародного скандалу, прийняла рішення створити Софійський музей-заповідник.

Які споруди ви зможете охопити в Софії Київській

Софіївський собор. З 2016 року були відновлені богослужіння, після перерви, майже, у 80 років.Оздоблення головного храму вражає уяву.

Дзвіниця. Панорама, яка відкривається з висоти 76 метрів неповторна. Головний дзвін зберігся з 1705 року, він важить 13 т.

Брама Заборовського. Ця споруда датована 1746 роком. Брама вважається парадним в’їздом до резиденції митрополитів.

Будинок митрополита.Зараз має статус архітектурної пам’ятки.

Бібліотека Ярослава Мудрого. За переказами скарби з бібліотеки були заховані десь в підземних ходах. Досі першу бібліотеку Київської Русі не знайдено.

Мала або Тепла Софія – це наразі трапезна монастиря. Але будівля має багату історію як церква.

Хлібня - наразі в приміщенні, яка починала як пекарня розташовані виставкові зали.

В’їзна вежа на півдні – побудований гетьманом Мазепою в’їзд до монастиря з боку вул. Володимирської.

Братський корпус – колись чернечі келії, які побудували в господарське приміщення та стайні.

Семінарія (бурса) – останнім призначенням цього місця була духовна школа, яка працювала до 1917 року.

Яка вартість екскурсій до Софії Київської

Якщо ви хочете прогулятися територією, вхід: для дорослих 40 грн, для дітей та пільгових категорій 20 грн.

Вхідний квиток в Софіївський собор: дорослі – 100 грн, діти – 50 грн.

Квиток до Хлібні: дорослий - 50 грн, діти 20 грн.

Квиток до будинку митрополита: дорослий – 50 грн, діти та пільгові категорії – 20 грн.

Брама Заборовського, вхід: дорослий 20 грн, дитячий – 10 грн.

Екскурсія "Таємні знаки Софії Київської" коштує: для дорослих – 550 грн, діти (до 13 років) – 500 грн, діти (до 6 років) – безкоштовно. У вартість квитка входить вхід до самого Софіївського Собору.

Відвідавши Національний заповідник Софія Київська ви зможете дізнатися про великий шматок історії нашого зародження, нашої ідентифікації та побачите наскільки важливо берегти та цінувати свої здобутки та скарби на прикладі видатних постатей світової історії.