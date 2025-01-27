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Экономика

Банкир рассказал, какие депозиты на данный момент позволяют получать пассивную прибыль

Анастасия Крыщук

Банкир рассказал, какие депозиты на данный момент позволяют получать пассивную прибыль
Какие банковские депозиты самые выгодные. Источник: pixabay

Повышение учетной ставки до 14,5% и соответствующее увеличение ставки по 3-месячным депозитным сертификатам до 17% является важным и необходимым шагом для усиления позиций гривны. Такое решение Национального банка Украины играет ключевую роль в сдерживании инфляционных процессов.

Финансист Дмитрий Замотаев в комментарии для 24 Канала отметил, что по итогам января уровень инфляции может составить 1-1,5%. В годовом измерении этот показатель прогнозируют на уровне 10-11%.

"Комбанки могут постепенно прибегнуть к редактированию ставок по гривневым вкладам, ведь уменьшение доходности вкладов совсем нежелательное явление, если, конечно, банки заинтересованы в привлечении средств граждан на депозитные вклады", – отметил он.

Существует вероятность, что повышение ставок будет происходить постепенно, однако их влияние на доходность депозитов с разными сроками будет существенно отличаться.

Стоит отметить, что рост ставок может составить примерно 1 процентный пункт, что соответствует изменениям учетной ставки и ставки по 3-месячным депозитным сертификатам в декабре-январе.

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Какой будет ставка по гривневым депозитам в начале февраля

  • для депозитов на 3 – 6 месяцев ставки составят в среднем 11% годовых;
  • на 9 – 12 месяцев – в среднем 11 – 12% годовых;
  • на 1 – 2,5 года – в среднем 13,5 – 14% годовых (максимальные могут достигать 16% годовых).

С учетом прогнозов снижения инфляции до 7% во второй половине года, депозиты сроком от одного года позволят гражданам не только защитить свои сбережения от обесценивания, но и получить пассивный доход в размере до 4%.

"Положительные прогнозы к уменьшению инфляции во втором полугодии могут стать хорошим стимулом для граждан для размещения средств именно сейчас и в течение февраля, ведь, как известно, доходность депозитов формируется преимущественно на основе ставки по 3-месячным депсертификатам", – отмечает Замотаев.

Стоит заметить, что вполне вероятно, что уже с марта, при благоприятных экономических условиях, регулятор может быстро отреагировать, снизив учетную ставку вместе со ставкой по депозитным сертификатам. Это, в свою очередь, будет означать, что в ближайшее время доходность депозитов снова начнет снижаться.

Напомним, ранее мы рассказывали, что один из украинских банков ввел возможность обмена наличной валюты через банкоматы.

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