Банкир рассказал, какие депозиты на данный момент позволяют получать пассивную прибыль

Повышение учетной ставки до 14,5% и соответствующее увеличение ставки по 3-месячным депозитным сертификатам до 17% является важным и необходимым шагом для усиления позиций гривны. Такое решение Национального банка Украины играет ключевую роль в сдерживании инфляционных процессов.

Финансист Дмитрий Замотаев в комментарии для 24 Канала отметил, что по итогам января уровень инфляции может составить 1-1,5%. В годовом измерении этот показатель прогнозируют на уровне 10-11%.

"Комбанки могут постепенно прибегнуть к редактированию ставок по гривневым вкладам, ведь уменьшение доходности вкладов совсем нежелательное явление, если, конечно, банки заинтересованы в привлечении средств граждан на депозитные вклады", – отметил он.

Существует вероятность, что повышение ставок будет происходить постепенно, однако их влияние на доходность депозитов с разными сроками будет существенно отличаться.

Стоит отметить, что рост ставок может составить примерно 1 процентный пункт, что соответствует изменениям учетной ставки и ставки по 3-месячным депозитным сертификатам в декабре-январе.

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Какой будет ставка по гривневым депозитам в начале февраля

для депозитов на 3 – 6 месяцев ставки составят в среднем 11% годовых;

ставки составят в среднем 11% годовых; на 9 – 12 месяцев – в среднем 11 – 12% годовых;

– в среднем 11 – 12% годовых; на 1 – 2,5 года – в среднем 13,5 – 14% годовых (максимальные могут достигать 16% годовых).

С учетом прогнозов снижения инфляции до 7% во второй половине года, депозиты сроком от одного года позволят гражданам не только защитить свои сбережения от обесценивания, но и получить пассивный доход в размере до 4%.

"Положительные прогнозы к уменьшению инфляции во втором полугодии могут стать хорошим стимулом для граждан для размещения средств именно сейчас и в течение февраля, ведь, как известно, доходность депозитов формируется преимущественно на основе ставки по 3-месячным депсертификатам", – отмечает Замотаев.

Стоит заметить, что вполне вероятно, что уже с марта, при благоприятных экономических условиях, регулятор может быстро отреагировать, снизив учетную ставку вместе со ставкой по депозитным сертификатам. Это, в свою очередь, будет означать, что в ближайшее время доходность депозитов снова начнет снижаться.

Напомним, ранее мы рассказывали, что один из украинских банков ввел возможность обмена наличной валюты через банкоматы.

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