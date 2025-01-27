Банкір розповів, які депозити на даний момент дозволяють отримувати пасивний прибуток

Підвищення облікової ставки до 14,5% та відповідне збільшення ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами до 17% є важливим і необхідним кроком для посилення позицій гривні. Таке рішення Національного банку України відіграє ключову роль у стримуванні інфляційних процесів.

Фінансист Дмитро Замотаєв в коментарі для 24 Каналу зазначив, що за підсумками січня рівень інфляції може становити 1–1,5%. У річному вимірі цей показник прогнозують на рівні 10–11%.

"Комбанки можуть поступово вдатися до редагування ставок за гривневими вкладами, адже зменшення дохідності вкладів геть небажане явище, якщо, звісно, банки зацікавлені в залученні коштів громадян на депозитні вклади", – зазначив він.

Існує ймовірність, що підвищення ставок відбуватиметься поступово, проте їхній вплив на дохідність депозитів із різними термінами буде суттєво відрізнятися.

Варто зазначити, що зростання ставок може скласти приблизно 1 відсотковий пункт, що відповідає змінам облікової ставки та ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами у грудні-січні.

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Якою буде ставка за гривневими депозитами на початку лютого

для депозитів на 3 – 6 місяців ставки складуть в середньому 11% річних;

ставки складуть в середньому 11% річних; на 9 – 12 місяців – в середньому 11 – 12% річних;

– в середньому 11 – 12% річних; на 1 – 2,5 роки – в середньому 13,5 – 14% річних (максимальні можуть сягати 16% річних).

З урахуванням прогнозів зниження інфляції до 7% у другій половині року, депозити строком від одного року дозволять громадянам не лише захистити свої заощадження від знецінення, а й отримати пасивний дохід у розмірі до 4%.

"Позитивні прогнози до зменшення інфляції у другому півріччі можуть стати добрим стимулом для громадян для розміщення коштів саме зараз та протягом лютого, адже, як відомо, прибутковість депозитів формується переважно на основі ставки за 3-місячними депсертифікатами", – зазначає Замотаєв.

Варто зауважити, що цілком імовірно, що вже з березня, за сприятливих економічних умов, регулятор може швидко відреагувати, знизивши облікову ставку разом із ставкою за депозитними сертифікатами. Це, у свою чергу, означатиме, що найближчим часом дохідність депозитів знову почне знижуватися.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що один з українських банків впровадив можливість обміну готівкової валюти через банкомати.

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