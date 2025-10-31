Бесплатный отдых для военных: как получить путевку

Военные, имеющие статус участника боевых действий, а также отдельные другие категории граждан, имеют право на ряд социальных гарантий от государства. Одной из таких есть возможность получить бесплатное санаторно-курортное лечение.

Новости.LIVE объясняют, кто может воспользоваться этой возможностью в ноябре и какие шаги нужно предпринять для оформления путевки. Согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", а также информации на портале "Действие", органы социальной защиты обеспечивают бесплатными путевками на основании медицинских рекомендаций и по очередности. Такое право имеют:

участники боевых действий - раз в год в 21 день;

лица с инвалидностью в результате войны - ежегодно вне очереди на 21 день;

лица с инвалидностью в результате войны с поражениями нервной системы - по рекомендациям врачей: для I-II групп - 35 дней в санаториях спинального профиля, для III группы - 21 день в неврологических санаториях;

пострадавшие участники Революции Достоинства – раз в год в 21 день;

участники войны - один раз в два года в 21 день;

члены семей погибших военных и ветеранов - также раз в два года в 21 день.

Все, кто имеет право на такое лечение, могут самостоятельно выбрать санаторий медицинского профиля, а расходы покрываются государственным бюджетом.

Как оформить путевку

Сначала необходимо встать на учет в подразделении социальной защиты населения по месту регистрации. Для получения путевки следует подать заявление установленной формы и медицинскую справку по форме № 070/о.

Также следует предоставить копии документов, подтверждающих статус (УБД, лица с инвалидностью в результате войны, участника Революции Достоинства, члена семьи погибшего и т.п.), военный билет для соответствующих категорий, а также документ, подтверждающий участие в боевых действиях или мерах по защите Украины.

После рассмотрения документов соцслужба принимает решение предоставить путевку в избранный санаторий или оформить обоснованный отказ.

