Большинство людей портят свой телефон, совершая эти 5 ошибок во время зарядки

Многие люди, не понимая того, портят аккумулятор телефона. Поэтому неудивительно, что снижается его эффективность и долговечность.

Издание Sante Plus назвало пять вредных привычек, которые могут "убить" ваш телефон. В частности, это касается и зарядки телефона.

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Пять ошибок, которые следует избегать во время зарядки смартфона

Поддержание заряда батареи вашего смартфона является ключевым для получения от него максимальной пользы. Поэтому забудьте об определенных действиях, которые могут негативно отразиться на его составляющих.

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1. При зарядке телефона используется телефон.

Одной из распространенных ошибок является использование устройства во время зарядки. Это не только потребляет электроэнергию, но и приводит к перегреву аккумулятора и повреждению его компонентов. Результат: он легче и быстрее портится.

Также не оставляйте приложения работать в фоновом режиме. Они производят нагрузку на элементы аккумулятора. Итак, если вы заряжаете свой телефон, оставьте его в покое на это время.

2. Зарядите телефон неправильным зарядным устройством. Каждый телефон идет с оригинальным зарядным устройством. Он дает вам такие характеристики, как сила тока.

Поэтому не каждое зарядное устройство подойдет для того, чтобы им заряжать телефон. Однако вы можете использовать другое зарядное устройство, но оно должно иметь такую же силу тока, как зарядное устройство, шедшее вместе с телефоном на момент покупки.

В стандартных зарядных устройствах энергия, передающаяся к батарее, часто выше или ниже, что приводит к перегреву, меньшему радиусу действия и длительной зарядке.

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3. Заряжайте аккумулятор телефона, когда он слишком горячий или слишком холодный.

Экстремальные температуры ухудшают аппаратное обеспечение и элементы аккумулятора. Сначала подождите несколько минут, чтобы телефон остыл или согрелся, и поставьте его в место с более комфортной температурой от 15°C до 22°C.

4. Зарядите телефон от компьютера или компьютера. Кто никогда не использовал USB порты ноутбуков для зарядки телефона? Да, это практически. Но процесс может длиться дольше обычной зарядки через розетку. Потому что ПК поддерживает заряд всего на 0,5 A (за исключением портов USB 3.0, которые могут достигать 0,9 A), в отличие от обычного подключения, гарантирующего 1 A.

5. Ждите, пока телефон достигнет 1% или 100%

Еще одно распространенное заблуждение пользователей смартфонов: дать телефону полностью разрядиться до 1% или полностью зарядить до знаменитых 100%. Это резко сокращает срок службы батареи и приводит к перегреву, повреждающему элементы.

Не ждите, пока телефон полностью зарядится или разрядится. Вместо этого производите небольшие нагрузки. То есть подключайте его, когда он достигает примерно 20% или 30% емкости, и выключайте его, когда он достигает 40% или 50%. Это самая оптимальная автономность!

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Что портит аккумулятор телефона

Как вы поняли, аккумулятор может легко испортиться из-за чрезмерной зарядки или разрядки. То же самое касается зарядных устройств с несоответствующей силой тока или при зарядке телефона в течение ночи или при экстремальных температурах. Эти несколько типичных ошибок оказывают непосредственное влияние на срок службы аккумулятора.

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Напомним, что при зарядке смартфона от павербанка есть определенные правила. Благодаря этому ваш гаджет будет хорошо функционировать.

Аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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