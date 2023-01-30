Більшість людей псують свій телефон, роблячи ці 5 помилок під час зарядки

Багато людей, не розуміючи того, псують акумулятор телефона. Тому й не дивно, що знижується його ефективність та довговічність.

Видання Sante Plus назвало п'ять шкідливих звичок, що можуть "вбити" ваш телефон. Зокрема це стосується й заряджання телефону.

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П'ять помилок, яких слід уникати під час зарядки смартфона

Підтримання заряду батареї вашого смартфона є ключовим для отримання від нього максимальної користі. Тому забудьте про певні дії, які можуть негативно вплинути на його складові.

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1. Використовуєте телефон під час зарядки.

Однією з поширених помилок є використання пристрою під час зарядки. Це не тільки споживає електроенергію, але й спричиняє перегрів акумулятора та пошкодження його компонентів. Результат: він легше та швидше псується.

Також не залишайте програми працювати у фоновому режимі. Вони створюють навантаження на елементи акумулятора. Отже, якщо ви заряджаєте свій телефон, дайте йому спокій на цей час.

2. Заряджаєте телефон невідповідним зарядним пристроєм. Кожен телефон йде з оригінальним зарядним пристроєм. Він дає вам такі показники, як сила струму.

Тому не кожен зарядний пристрій підійде для того, аби ним заряджати ваш телефон. Проте ви можете використовувати інший зарядний пристрій, але він повинен мати таку ж силу струму, як зарядний пристрій, який йшов разом з телефоном на момент покупки.

У стандартних зарядних пристроях енергія, що передається до батареї, часто вища або нижча, що призводить до перегріву, меншого радіусу дії та тривалої зарядки.

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3. Заряджаєте акумулятор телефону, коли він занадто гарячий або занадто холодний.

Екстремальні температури погіршують апаратне забезпечення та елементи акумулятора. Спочатку зачекайте кілька хвилин, аби телефон охолов чи зігрівся, і поставте його в місце з більш комфортною температурою від 15°C до 22°C.

4. Зарядіть телефон від ПК або комп'ютера. Хто ніколи не використовував USB-порти ноутбуків для зарядки телефону? Так, це практично. Але процес може тривати довше, ніж звичайна зарядка через розетку. Тому що ПК підтримує заряд лише на 0,5 A (за винятком портів USB 3.0, які можуть досягати 0,9 A), на відміну від звичайного підключення, яке гарантує 1 A.

5. Чекаєте, поки телефон досягне 1% або 100%

Ще одна поширена помилка користувачів смартфонів: дати телефону повністю розрядитися до 1% або повністю зарядити до знаменитих 100%. Це різко скорочує термін служби батареї та призводить до перегріву, що пошкоджує елементи.

Не чекайте, поки ваш телефон повністю зарядиться або розрядиться. Замість цього робіть невеликі навантаження. Тобто, підключайте його, коли він досягає приблизно 20% або 30% ємності, і вимикайте його, коли він досягає 40% або 50%. Це найоптимальніша автономність!

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Що псує акумулятор телефону

Як ви зрозуміли, акумулятор телефону може легко зіпсуватися через надмірну зарядку або розрядку. Те саме стосується зарядних пристроїв із невідповідною силою струму або коли ви заряджаєте телефон протягом ночі чи за екстремальних температур. Ці кілька типових помилок безпосередньо впливають на термін служби акумулятора.

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Нагадаємо, що під час заряджання смартфона від павербанку є певні правила. Завдяки цьому ваш гаджет буде добре функціонувати.

Акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це спричиняє зношеність компонентів вашого гаджета.

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