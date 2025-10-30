Быстрее, чем ожидалось: когда в Украине выпадет первый снег

В Украину в конце ноября придет ощутимое похолодание и первый серьезный снег. Резкое понижение температуры начнется примерно с 25 ноября и продлится до 3 декабря. Ночью столбики термометров могут опускаться до -9…-12 °C, а днем температура будет держаться около нуля.

Об этом рассказала заслуженная метеорологиня Украины, доктор физико-математических наук Вазира Мартазинова в интервью "Главреду". Специалист отметила, что в конце ноября стоит ожидать мокрый снег, и именно с такими осадками начнется календарная зима. В то же время из-за положительных дневных температур в декабре значительного снежного покрова и сугробов не прогнозируется.

До второй декады ноября ожидаются дожди, больше всего осадков, вероятно, придется на период после 5 ноября. Самый активный снегопад прогнозируется уже в декабре - в том числе между 11 и 13 числами.

