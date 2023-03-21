Медовые пирожные без выпечки со сметанным кремом: понадобится всего 15 минут

Медовые пирожные готовятся очень просто и быстро. Они станут отличным заменителем медовика на сковороде, который сложен в приготовлении.

Если хотите улучшить вкус, можно добавить орехи, ягоды, сухофрукты и цедру апельсина. Кульминацией десерта станет вкусный сметанный крем.

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Медовые пирожные без выпечки со сметанным кремом

Ингредиенты:

сметана – 500 мл;

мука – 250 г;

сливочное масло – 170 г;

сгущенка – 3 ст. л;

мед – 2 ст. л;

щепотка соли.

Способ приготовления:

Сливочное масло нужно брать прямо из холодильника. Его нужно порезать и выложить в чашу блендера. Туда добавьте сразу мед, муку и щепотку соли. Все измельчите в крупную крошку.

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Разогрейте сухую сковороду и поджарьте полученную крошку до золотистого цвета. Достаточно 3-5 минут. Далее разбейте большие комки и мелкие.

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В отдельной миске смешайте сметану и сгущенку, которое можно заменить сахарной пудрой. Не волнуйтесь, если крем получится очень редким, поскольку он загустеет в холодильнике.

Застелите пленкой формы для пирожных или большую форму для торта. Тонким слоем высыпьте крошку и полейте сметанным кремом. Снова и снова повторите, пока не используйте начинку и тесто. Сверху посыпьте десерт остатками крошек.

Чтобы пирожные лучше просочились, их нужно поставить на 2-4 часа в холодильник. Крошка пропитается кремом и получится медовый десерт с кисломолочной ноткой сметаны. С помощью пищевой пленки сможете удобно извлечь из формы.

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