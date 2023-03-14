Запеченные сырники на завтрак: бюджетный рецепт от Клопотенко

Завтрак с сырниками едва ли не лучшая утренняя привычка, если не считать овсянку с фруктами. А если их не поджарить, а запечь, то утренний прием пищи будет более полезным.

В этом убеждает известный украинский повар Евгений Клопотенко. На своем сайте он поделился рецептом запеченных сырников, которые приготовит даже начинающий повар.

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Как продукты нужно иметь:

Творог – 500 г

Яйцо – 1 шт.

Мука – 50-80 г.

Сахар – 100 г.

Изюм – 50-75 г (можно и не добавлять)

Ванильный сахар – 10 г

Щепотка соли

Как готовить:

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Творог разомните вилкой и добавьте сахар, соль, ванильный сахар и яйцо. Все перемешайте.

Затем добавьте просеянную муку и снова перемешайте.

Вымесите тесто и сформуйте сырники.

Включите духовку греться. Выложите сырники на противень, застеленный пергаментом.

Выпекайте блюдо в режиме конвекции при температуре 180 градусов в течение 20 минут.

Напомним, во время приготовления омлета, неопытные повара допускают одни и те же ошибки. Как правильно приготовить это блюдо, чтобы омлет не подгорел и не пал, читайте в нашем материале.

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