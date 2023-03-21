Медові тістечка без випічки зі сметанним кремом: знадобиться лише 15 хвилин

Медові тістечка готуються дуже просто та швидко. Вони стануть чудовим замінником медовика на сковороді, який складний у приготуванні.

Якщо хочете покращити смак, то можна додати горіхи, ягоди, сухофрукти та цедру апельсина. Кульмінацією десерту стане смачний сметанний крем.

Читайте також: Як приготувати пухкі пончики, що не вбирають олію

Медові тістечка без випічки зі сметанним кремом

Інгредієнти:

сметана – 500 мл;

борошно – 250 г;

вершкове масло – 170 г;

згущене молоко – 3 ст. л;

мед – 2 ст. л;

щіпка солі.

Спосіб приготування:

Вершкове масло потрібно брати прямо з холодильника. Його треба порізати та викласти в чашу блендера. Туди додайте одразу мед, борошно та дрібку солі. Все подрібніть у велику крихту.

Відео дня

Розігрійте суху пательню на сковороді та підсмажте отриману крихту до золотистого кольору. Вистачить 3-5 хвилин. Далі розбийте великі грудки та дрібні.

Читайте також: Запечені сирники на сніданок – бюджетний рецепт від Клопотенка

В окремій мисці змішайте сметану та згущене молоко, яке можна замінити на цукрову пудру. Не хвилюйтеся, якщо крем вийде дуже рідким, оскільки він загусне в холодильнику.

Застеліть плівкою форми для тістечок або велику форму для торта. Тонким шаром висипте крихту та полийте сметанним кремом. Знову і знову повторіть, поки не використайте начинку та тісто. Зверху посипте десерт рештками крихт.

Щоб тістечка краще просочилися, їх треба поставити на 2-4 години до холодильника. Крихта просочиться кремом і вийде медовий десерт з кисломолочною ноткою сметани. За допомогою харчової плівки зможете зручно дістати з форми.

Читайте також: Як приготувати пісний шоколадний пиріг без яєць та молока

Нагадаємо, під час приготування омлету, недосвідчені кухарі допускають одні й ті самі помилки. Як правильно приготувати цю страву, щоб омлет не підгорів і не опав, читайте у нашому матеріалі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!