Запечені сирники на сніданок: бюджетний рецепт від Клопотенка
Сніданок з сирниками чи не найкраща ранкова звичка, якщо не брати до уваги вівсянку з фруктами. А якщо їх не посмажити, а запекти, то ранковий прийом їжі буде більш корисним.
У цьому переконує відомий український кухар Євген Клопотенко. На своєму сайті він поділився рецептом запечених сирників, які приготує навіть куховар-порчатківець.
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Як продукти треба мати:
- М'який сир – 500 г
- Яйце - 1 шт.
- Борошно – 50-80 г.
- Цукор – 100 г.
- Родзинки – 50-75 г (можна й не додавати)
- Ванільний цукор – 10 г
- Дрібка солі
Як готувати:
Сир розімніть виделкою та додайте до нього цукор, сіль, ванільний цукор та яйце. Все перемішайте.
Потім додайте просіяне борошно й знову перемішайте.
Вимісіть тісто і сформуйте сирники.
Увімкніть духовку грітися. Викладіть сирники на деко, застелене пергаментом.
Випікайте страву в режимі конвекції при температурі 180 градусів протягом 20 хвилин.
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