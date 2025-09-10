Местами ожидаются сильные дожди: прогноз погоды в Украине на 11 сентября.

В четверг, 11 сентября, погоду в Украине будут формировать атмосферные фронты. На западе ожидаются дожди, иногда интенсивные, особенно в Карпатах. В этом регионе возможны и порывы ветра до 15–20 м/с. Днем температура будет от +17 до +22 градусов.

Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко в Facebook. На большей части страны погода будет оставаться сухой и достаточно теплой с периодической облачностью. В центральных, северных и восточных регионах воздух прогреется до +23…+28 градусов. На юге, в том числе на побережье Черного моря, ожидается от +25 до +28 градусов.

В Киеве осадков не прогнозируется. День обещает быть солнечным с лёгкой облачностью, а температура поднимется примерно до +24 градусов.

По предварительным прогнозам, теплая осенняя погода сохранится еще несколько дней. Дождь будет преимущественно на западе, тогда как в других регионах дневные температуры будут держаться выше +20. Ночью и утром местами будут образовываться туманы, усложняющие видимость на дорогах.

Раньше мы рассказывали, когда ожидать резкого снижения температуры и заморозки.

