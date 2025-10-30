Ожидается магнитная буря силой 4 балла: прогноз на 31 октября

Магнитные бури – это изменения в магнитном поле Земли, возникающие под влиянием солнечной активности: вспышек, корональных выбросов и потоков солнечного ветра. Такие колебания могут вызвать проблемы с работой связи, навигационных систем и электросетей, а также усугублять самочувствие метеочувствительных людей.

В периоды высокой солнечной активности подобные явления становятся значительно более частыми. Об этом сообщает NOAA.

Какая активность ожидается 31 октября 2025 года

На дату прогнозируют умеренные геомагнитные колебания с K-индексом около 4. Это означает, что возможны незначительные возмущения без серьезных технических последствий. При кратковременном повышении показателя до 5 и выше могут возникнуть более сильные всплески, однако они не будут иметь глобального влияния. Такой уровень считается средним и обычно не угрожает инфраструктуре.

Влияние на здоровье

Метеозависимые люди могут испытывать головную боль, слабость, усталость, перепады давления, нарушение сна или раздражительность. Для большинства эти симптомы будут лёгкими или почти незаметными. Самыми чувствительными остаются люди с сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями. При появлении дискомфорта следует следить за давлением и пульсом и обратиться к врачу, если состояние ухудшится.

Как подготовиться

В дни повышенной магнитной активности желательно избегать чрезмерной физической и эмоциональной нагрузки, соблюдать режим сна, пить достаточно воды и не злоупотреблять кофе и алкоголем. Рекомендуется легкое питание, прогулки на свежем воздухе и контроль за состоянием здоровья для людей с хроническими болезнями. Важные дела и решения целесообразно отложить. Также следует отслеживать обновление прогнозов, ведь ситуация может изменяться.

Как определяют силу бури

Уровень геомагнитной активности измеряют по K-индексу, который имеет шкалу от 0 до 9: 0–2 означает покой, 3–4 – слабые колебания, 5 и более – геомагнитная буря. Дополнительно бурые системы классифицируют системой G1–G5 в зависимости от силы. Данные получают из наземных магнитометров и спутников, которые следят за параметрами солнечного ветра и магнитных полей.

