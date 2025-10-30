Очікується магнітна буря силою 4 бали: прогноз на 31 жовтня

Магнітні бурі — це зміни у магнітному полі Землі, що виникають під впливом сонячної активності: спалахів, корональних викидів та потоків сонячного вітру. Такі коливання можуть спричиняти проблеми з роботою зв’язку, навігаційних систем та електромереж, а також погіршувати самопочуття метеочутливих людей.

У періоди високої сонячної активності подібні явища стають значно частішими. Про це повідомляє NOAA.

Яка активність очікується 31 жовтня 2025 року

На цю дату прогнозують помірні геомагнітні коливання з K-індексом близько 4. Це означає, що можливі незначні збурення без серйозних технічних наслідків. У разі короткочасного підвищення показника до 5 та вище можуть виникнути сильніші сплески, проте вони не матимуть глобального впливу. Такий рівень вважається середнім і зазвичай не стає загрозою для інфраструктури.

Читайте також: Вченим вдалось визначити, чим пахне у космосі: результат вражає

Вплив на здоров’я

Метеозалежні люди можуть відчувати головний біль, слабкість, втому, перепади тиску, порушення сну чи дратівливість. Для більшості ці симптоми будуть легкими або майже непомітними. Найчутливішими залишаються люди з серцево-судинними та неврологічними захворюваннями. За появи дискомфорту варто стежити за тиском і пульсом та звернутися до лікаря, якщо стан погіршиться.

Як підготуватися

У дні підвищеної магнітної активності бажано уникати надмірного фізичного та емоційного навантаження, дотримуватися режиму сну, пити достатньо води та не зловживати кавою й алкоголем. Рекомендується легке харчування, прогулянки на свіжому повітрі й контроль стану здоров’я для людей із хронічними хворобами. Важливі справи та рішення доцільно відкласти. Також варто відстежувати оновлення прогнозів, адже ситуація може змінюватися.

Як визначають силу бурі

Рівень геомагнітної активності вимірюють за K-індексом, який має шкалу від 0 до 9: 0–2 означає спокій, 3–4 — слабкі коливання, 5 і більше — геомагнітна буря. Додатково бурі класифікують системою G1–G5 залежно від сили. Дані отримують із наземних магнітометрів та супутників, що стежать за параметрами сонячного вітру й магнітних полів.

Нагадаємо, ми вже писали, чим може загрожувати Землі потужний спалах на Сонці.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!