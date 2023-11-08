Ученые официально подтвердили наличие кислорода в дневной атмосфере Венеры

Наблюдение атмосферы Венеры показали наличие атомарного кислорода в дневное время, летящее над ее токсичными облаками. Это открытие важно, поскольку дневное обнаружение атомарного кислорода над Венерой указывает на новые аспекты динамики ее атмосферы и моделей циркуляции. Результаты исследования были опубликованы группой физиков под руководством Хайнца-Вильгельма Хюберса из Немецкого аэрокосмического центра (DLR).

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Хотя Венера подобна Земле по массе и составу, она отличается во многих других аспектах. Венера абсолютно отличается от Земли: ее атмосфера наполнена токсичными густыми облаками, сложенными преимущественно из углекислого газа, и создает мощный парниковый эффект, поддерживающий среднюю температуру поверхности примерно 464 градусов Цельсия (867 Фаренгейтов). Об этом пишет Sciense Alert.

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На Венере выпадает кислотный дождь, а весь атмосферный оборот происходит очень быстро. Ветры на Венере, особенно выше облаков, могут достигать скорости около 700 километров в час. В сравнении, самый быстрый ветер на Земле был зарегистрирован при скорости 407 километров в час в урагане.

Сравнение свойств Венеры и Земли остается загадочным и исследование атмосферы Венеры поможет раскрыть их разницы. Выявление атомарного кислорода в дневное время на Венере указывает на новый ресурс для изучения переходной зоны атмосферы планеты.

Атомарный кислород отличается от молекулярного кислорода, которым мы дышим на Земле. Последний состоит из двух связанных атомов кислорода (O2), тогда как атомарный кислород состоит из отдельных атомов кислорода и не сохраняется длительно, поскольку он легко вступает в реакции с другими атомами. На Земле атомарный кислород формируется на больших высотах в результате фотодиссоциации молекулярного кислорода.

Сходный процесс, вероятно, происходит на Венере, где атомарный кислород возникает вследствие фотодиссоциации молекул углекислого газа под влиянием солнечного излучения. Атомы кислорода рекомбинируются на ночной стороне Венеры, приводя к свечению этой части планеты. До этого исследования атомарный кислород был обнаружен на Венере ночью, но его дневное обнаружение раскрывает новый аспект ее атмосферной динамики.

Исследователи использовали данные, собранные Стратосферной обсерваторией инфракрасной астрономии (СОФИЯ), летая высоко в атмосфере Земли и собирая информацию о 17 точках на Венере. Они нашли атомарный кислород на всех 17 точках, основной пик концентрации наблюдался на высоте приблизительно 100 км. Это немаловажный результат, поскольку эта высота располагается между двумя доминирующими моделями атмосферной циркуляции на Венере.

Открытие атомарного кислорода в дневные часы на Венере открывает новые возможности для дальнейших исследований этой загадочной планеты и способствует будущим космическим миссиям на Венеру. Эти данные вместе с измерениями атомарного кислорода в атмосферах Земли и Марса помогут улучшить понимание того, почему атмосферы Венеры и Земли так отличаются друг от друга.

Ранее в NASA показали снимок таинственных отложений в кратерах на Марсе, сделавших аппарат HiRise космического корабля Mars Reconnaissance Orbiter. А также ранее в NASA показали фото солнечных лучей на Марсе, пробивающихся сквозь тучи.

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