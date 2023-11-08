Вчені офіційно підтвердили наявність кисню у денній атмосфері Венери

Спостереження атмосфери Венери засвідчили наявність атомарного кисню у денний час, що летить над її токсичними хмарами. Це відкриття є важливим, оскільки денне виявлення атомарного кисню над Венерою вказує на нові аспекти динаміки її атмосфери та моделей циркуляції. Результати дослідження були опубліковані групою фізиків під керівництвом Хайнца-Вільгельма Хюберса з Німецького аерокосмічного центру (DLR).

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Хоча Венера подібна до Землі за масою та складом, вона відрізняється в багатьох інших аспектах. Венера є абсолютно відмінною від Землі: її атмосфера наповнена токсичними густими хмарами, складеними переважно з вуглекислого газу, і створює потужний парниковий ефект, що підтримує середню температуру поверхні приблизно 464 градусів Цельсія (867 Фаренгейтів). Про це пише Sciense Alert.

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На Венері випадає кислотний дощ, а весь її атмосферний оборот відбувається дуже швидко. Вітри на Венері, особливо вище від хмар, можуть сягати швидкості близько 700 кілометрів на годину. Порівняно, найшвидший вітер на Землі був зареєстрований при швидкості 407 кілометрів на годину в урагані.

Порівнання властивостей Венери та Землі залишається загадковим, і дослідження атмосфери Венери допоможе розкрити їх різниці. Виявлення атомарного кисню в денний час на Венері вказує на новий ресурс для вивчення перехідної зони атмосфери цієї планети.

Атомарний кисень відрізняється від молекулярного кисню, яким ми дихаємо на Землі. Останній складається з двох зв'язаних атомів кисню (O2), тоді як атомарний кисень складається з окремих атомів кисню і не зберігається тривалий час, оскільки він легко вступає в реакції з іншими атомами. На Землі атомарний кисень формується на великих висотах в результаті фотодисоціації молекулярного кисню.

Схожий процес, ймовірно, відбувається на Венері, де атомарний кисень виникає внаслідок фотодисоціації молекул вуглекислого газу під впливом сонячного випромінювання. Атоми кисню рекомбінуються на нічному боці Венери, призводячи до свічення цієї частини планети. До цього дослідження атомарний кисень був виявлений на Венері вночі, але його денне виявлення розкриває новий аспект її атмосферної динаміки.

Дослідники використовували дані, зібрані Стратосферною обсерваторією інфрачервої астрономії (СОФІЯ), літаючи високо в атмосфері Землі і збираючи інформацію про 17 точок на Венері. Вони виявили атомарний кисень на всіх 17 точках, основний пік концентрації спостерігався на висоті приблизно 100 кілометрів. Це важливий результат, оскільки ця висота розташовується між двома домінуючими моделями атмосферної циркуляції на Венері.

Відкриття атомарного кисню в денну пору на Венері відкриває нові можливості для подальших досліджень цієї загадкової планети та сприяє майбутнім космічним місіям на Венеру. Ці дані, разом із вимірюваннями атомарного кисню в атмосферах Землі та Марса, допоможуть покращити розуміння того, чому атмосфери Венери та Землі так відмінні одна від одної.

Раніше у NASA показали знімок таємничих відкладень у кратерах на Марсі, який зробив апарат HiRise космічного корабля Mars Reconnaissance Orbiter. А також раніше у NASA показали фото сонячних променів на Марсі, які пробиваються крізь хмари.

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