В Лондоне нашли римскую гробницу в хорошем состоянии: украшенная невероятной мозаикой

В Лондоне были найдены руины римского мавзолея с поразительной степенью сохранения. Эта находка считается самым неповрежденным зданием такого типа, которое когда-либо было обнаружено в Великобритании.

Эта археологическая находка была осуществлена на территории застройки The Liberty of Southwark, недалеко от рынка Боро и станции Лондон Бридж, сообщает The Guardian.

Раскопки мавзолея произошли после того, как в прошлом году в феврале была обнаружена одна из самых больших римских мозаик в Лондоне за последние 50 лет, расположенная на том же месте. Мавзолей состоит из стен и внутренних перекрытий, а в его центре расположена увлекательная мозаика, окруженная повышением, на котором расположены места захоронений. Сохранились даже нижние ступени входа.

Сохранность делает этот римский мавзолей наиболее неприкосновенным из всех, когда-либо найденных в Великобритании, отмечают в Лондонском археологическом музее (MOLA), руководившем исследованиями.

Есть планы на публичный показ мавзолея в будущем и эта находка существенно меняет наше понимание его истории. Вторая мозаика, расположенная непосредственно под первой, свидетельствует о том, что она была построена во времена кого-то. Эти две мозаики имеют схожий дизайн: центральный цветок окружен концентрическими кругами.

Хотя гробница была почти полностью разобрана, вероятно, это было важное здание, возможно двухэтажное, и его использовали более богатые римляне, возможно, как семейную могилу.

Между находками не было найдено гробов или захоронений, но было обнаружено более 100 монет, а также фрагменты металла, несколько кусков керамики и кровельных черепиц. Вокруг мавзолея было обнаружено более 80 римских захоронений, включая медные браслеты, стеклянные бусы, монеты, глиняную посуду и даже костяной гребень.

