У Лондоні знайшли римську гробницю у хорошому стані: прикрашена неймовірною мозаїкою

У Лондоні були знайдені руїни римського мавзолею з вражаючим ступенем збереження. Ця знахідка вважається найбільш непошкодженою будівлею такого типу, яка коли-небудь була виявлена в Великій Британії.

Ця археологічна знахідка була здійснена на території забудови "The Liberty of Southwark", недалеко від ринку Боро і станції "Лондон Брідж", повідомляє The Guardian.

Розкопки мавзолея відбулись після того, як в минулому році в лютому була виявлена одна з найбільших римських мозаїк в Лондоні за останні 50 років, розташована на тому ж місці. Мавзолей складається зі стін і внутрішніх перекриттів, а в його центрі розташована захоплююча мозаїка, оточена підвищенням, на якому розміщені місця поховань. Збереглися навіть нижні сходинки входу.

Відео дня

Збереженість робить цей римський мавзолей найбільш недоторканим з усіх, які коли-небудь були знайдені в Великій Британії, зауважують в Лондонському археологічному музеї (MOLA), який керував дослідженнями.

Є плани на публічний показ мавзолею у майбутньому, і ця знахідка суттєво змінює наше розуміння його історії. Друга мозаїка, розташована безпосередньо під першою, свідчить про те, що вона була побудована за часів життя когось. Ці дві мозаїки мають схожий дизайн: центральна квітка оточена концентричними колами.

Читайте також: Вчені прослідкували останній шлях людини доби енеоліту, яка загинула 5300 років тому

Хоча гробниця була майже повністю розібрана, імовірно, це була важлива будівля, можливо, двоповерхова, і її використовували багатші римляни, можливо, як сімейну могилу.

Поміж знахідок не було знайдено трун або поховань, але було виявлено понад 100 монет, а також фрагменти металу, кілька шматків кераміки та покрівельних черепиць. Навколо мавзолею було також виявлено понад 80 римських поховань, включаючи мідні браслети, скляні намиста, монети, глиняний посуд і навіть кістяний гребінь.

Нагадаємо, археологи показали, яке взуття носили діти 2000 років тому.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!