В 'Укрзализныце' раскрыли самый популярный маршрут поездов в Украине: какова стоимость билетов

В период с 18 по 24 августа услугами "Укрзализныци" воспользовались 639 701 пассажир, что на 23 700 человек больше, чем за аналогичный отрезок прошлого года. Наибольшим спросом традиционно пользовался маршрут Киев – Львов: только за неделю пользователи приложения компании совершили 129 тысяч попыток приобрести билеты именно на это направление.

Билеты на данный маршрут доступны сразу на несколько поездов, и по состоянию на 31 августа их цена колеблется от 545 до 1 784 гривен. Как сообщили в "Укрзализныце", в пятерку самых востребованных маршрутов, кроме Киев – Львов, вошли следующие направления:

Киев – Одесса: 71 721 обращение на 19 160 доступных мест.

Киев – Харьков: 63 306 попыток приобрести билеты на 18 528 мест.

Киев – Перемышль: 58 401 запрос при наличии 22 984 мест.

Киев – Днепр: 50 105 обращений на 13 838 мест.

Стоимость билетов на поезда из Киева во Львов

В целом цена билетов на поезда по направлению Киев – Львов формируется с учетом нескольких факторов: даты поездки, категории поезда и выбранного типа вагона.

По данным "Укрзализныци", на 31 августа (воскресенье) билеты доступны на пять поездов:

№743 "Интерсити+". Стоимость в вагонах первого класса стартует от 869 грн, во втором – от 545 грн. На момент подготовки материала оставалось 15 и 3 места соответственно.

№243. Цена билета в вагон первого класса составляет от 785 грн.

№291. Билет в первый класс также стоит от 785 грн.

№113. В плацкартном вагоне места доступны от 241 грн, а в люксе – 1 784 грн (на тот момент оставалось только одно свободное место).

№43. Доступен один билет в женское купе по цене 691 грн.

