Выезд за границу с ребенком в 2025 году: основные правила и нюансы

Во время действия военного положения в Украине для детей введены упрощенные правила пересечения государственной границы. Несовершеннолетние могут выезжать за пределы страны самостоятельно при наличии паспорта, в сопровождении родителей – по свидетельству о рождении, или с третьими лицами – при условии предоставления согласия от одного из родителей.

Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, дети до 16 лет могут воспользоваться облегченными условиями выезда, однако во избежание недоразумений на пункте пропуска следует заблаговременно проверить все документы и ознакомиться с правилами въезда в страну назначения.

Согласно действующим нормам, ребенок, путешествующий с одним родителем, не нуждается в нотариальном согласии другого. Так же разрешение не нужно в случаях, когда несовершеннолетний уезжает с бабушкой, дедушкой, братом, сестрой, мачехой или отчимом.

Если же ребенка сопровождает третье лицо — например, тренер, учитель или знакомый семьи, — на границе нужно предъявить свидетельство о рождении и письменном согласии одного из родителей, удостоверенное органом опеки и попечительства.

При прохождении пограничного контроля проверяют паспорт гражданина Украины для выезда за границу или внутренний паспорт (если он есть), свидетельство о рождении и документы, подтверждающие родственные связи между сопровождающими лицами и ребенком.

