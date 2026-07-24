Абрикосовое мохито на зиму: рецепт для 3-литровых банок

Абрикосовое мохито – отличная домашняя заготовка, которая подарит вкус лета даже в холодное время года. Напиток сочетает сладость спелых абрикосов, легкую кислинку лимона и освежающий аромат свежей мяты. Это вкусная и натуральная альтернатива магазинным сокам и компотам.

Для приготовления понадобятся доступные ингредиенты, а сам процесс консервирования не требует много времени. Об этом пишет VSN.

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Ингредиенты на одну 3-литровую банку

абрикосы - 500-700 г;

сахар - 250-300 г;

лимон - 2-3 кружочка;

свежая мята – несколько веточек;

кипяток - примерно 2,5-3 литра.

Способ приготовления

Сначала тщательно помойте абрикосы. По желанию разделите плоды пополам и удалите косточки. Банки и крышки предварительно простерилизуйте. На дно банки выложите абрикосы, добавьте кружочки лимона и несколько веточек мяты. Засыпьте сахар, после чего залейте все кипятком до самого верха. Накройте крышкой и оставьте настаиваться примерно на 15–20 минут. Затем слейте жидкость в кастрюлю, доведите до кипения и повторно залейте в банку. Сразу герметично закрутите крышку, переверните банку вверх дном, укутайте теплым одеялом и оставьте до полного охлаждения. Готовый напиток храните в темном прохладном месте. Зимой достаточно открыть банку и по желанию разбавить напиток водой. В результате вы получите освежающий домашний напиток с насыщенным ароматом абрикосов, лимона и мяты, который напомнит о теплых летних днях.

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