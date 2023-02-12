Что приготовить на День святого Валентина: простой рецепт торта "Муравейник" с глазурью
Этот десерт сможет приготовить каждый, а вкусный торт, сделанный собственноручно, дополнит романтический ужин. К тому же Муравейник у многих ассоциируется с приятными воспоминаниями с детства.
Чтобы десерт получился еще более вкусным, его можно украсить ароматной глазурью. Простой рецепт торта Муравейник с глазурью рассказала фудблогерка Кристина Булезюк в своем Instagram.
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Ингредиенты для теста:
- 550 г муки;
- 3 яйца;
- 5 ст. л. молока (60 мл);
- 5 ст. л. топленого сливочного масла;
- 200 г сахара;
- 1 ч. л. негашеной соды.
Ингредиенты для крема:
- 1 банка вареной сгущенки;
- 1 стакан грецких орехов;
- 100 г сливочного масла;
- 2 ст. л. меда.
Ингредиенты для глазури:
- 3 ст. л. сахара;
- 2 ч. л. какао;
- 2 ст. л. сливок или сметаны, лучше домашних;
- 30 г сливочного масла.
Как приготовить торт Муравейник:
- Смешайте яйца, сахар, молоко, растопленное сливочное масло и добавьте муку и соду;
- Готовое тесто следует разделить на 5 частей и положить в морозилку на 20 минут;
- Включить и разогреть духовой шкаф до 180 градусов;
- Тесто из морозилки натереть на терке, присыпать мукой, чтобы она не липло, и просеять остатки муки через сито;
- Запекать нужно 7-10 минут до золотистого цвета, иногда перемешивая тесто;
- К запеченным крошкам добавить сгущенку, сливочное масло, мед, орехи и тщательно перемешать;
- На плоской тарелке нужно сформировать горку, напоминающую муравейник. Форма торта может быть произвольна, например, можно сделать форму сердца;
- Смешать все ингредиенты глазури и довести смесь до кипения;
- Когда глазурь немного загустела, ею следует полить торт;
- Готовый торт относим в холодное место до полного застывания.
Приятного аппетита!
14 февраля уже скоро, поэтому если вы хотите выбрать действительно хороший подарок юноше или девушке в День святого Валентина, возьмите себе на вооружение несколько идей, которые мы собрали для вас.
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