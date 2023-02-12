Что приготовить на День святого Валентина: простой рецепт торта "Муравейник" с глазурью

Этот десерт сможет приготовить каждый, а вкусный торт, сделанный собственноручно, дополнит романтический ужин. К тому же Муравейник у многих ассоциируется с приятными воспоминаниями с детства.

Чтобы десерт получился еще более вкусным, его можно украсить ароматной глазурью. Простой рецепт торта Муравейник с глазурью рассказала фудблогерка Кристина Булезюк в своем Instagram.

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Ингредиенты для теста:

550 г муки;

3 яйца;

5 ст. л. молока (60 мл);

5 ст. л. топленого сливочного масла;

200 г сахара;

1 ч. л. негашеной соды.

Ингредиенты для крема:

1 банка вареной сгущенки;

1 стакан грецких орехов;

100 г сливочного масла;

2 ст. л. меда.

Ингредиенты для глазури:

3 ст. л. сахара;

2 ч. л. какао;

2 ст. л. сливок или сметаны, лучше домашних;

30 г сливочного масла.

Как приготовить торт Муравейник:

Смешайте яйца, сахар, молоко, растопленное сливочное масло и добавьте муку и соду; Готовое тесто следует разделить на 5 частей и положить в морозилку на 20 минут; Включить и разогреть духовой шкаф до 180 градусов; Тесто из морозилки натереть на терке, присыпать мукой, чтобы она не липло, и просеять остатки муки через сито; Запекать нужно 7-10 минут до золотистого цвета, иногда перемешивая тесто; К запеченным крошкам добавить сгущенку, сливочное масло, мед, орехи и тщательно перемешать; На плоской тарелке нужно сформировать горку, напоминающую муравейник. Форма торта может быть произвольна, например, можно сделать форму сердца; Смешать все ингредиенты глазури и довести смесь до кипения; Когда глазурь немного загустела, ею следует полить торт; Готовый торт относим в холодное место до полного застывания.

Приятного аппетита!

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