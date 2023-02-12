Що приготувати на День святого Валентина: простий рецепт торта "Мурашник" з глазур'ю

Цей десерт зможе приготувати кожен, а смачний торт, зроблений власноруч, доповнить романтичну вечерю. До того ж Мурашник у багатьох асоціюється з приємними спогадами з дитинства.

Щоб десерт вийшов ще смачнішим, його можна прикрасити ароматною глазур’ю. Простий рецепт торта Мурашник з глазур’ю розповіла фудблогерка Крістіна Булезюк у своєму Instagram.

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Інгредієнти для тіста:

550 г борошна;

3 яйця;

5 ст. л. молока (60 мл);

5 ст. л. топленого вершкового масла;

200 г цукру;

1 ч. л. негашеної соди.

Інгредієнти для крему:

1 банка вареного згущеного молока;

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1 склянка волоських горіхів;

100 г вершкового масла;

2 ст. л. меду.

Інгредієнти для глазурі:

3 ст. л. цукру;

2 ч. л. какао;

2 ст. л. вершків або сметани, краще домашніх;

30 г вершкового масла.

Як приготувати торт Мурашник:

Змішайте яйця, цукор, молоко, розтоплене вершкове масло і додайте борошно та соду; Готове тісто треба розділити на 5 частин і покласти у морозилку на 20 хвилин; Увімкнути та розігріти духовку до 180 градусів; Тісто з морозилки натерти на терці, присипати борошном, щоб воно не липло, та просіяти залишки борошна через сито; Запікати треба 7-10 хвилин до золотистого кольору, час від часу перемішуючи тісто; До запечених крихт додати згущене молоко, вершкове масло, мед, горіхи та ретельно перемішати; На плоскій тарілці треба сформувати гірку, яка нагадує мурашник. Форма торта може бути довільна, наприклад, можна зробити форму серця; Змішати всі інгредієнти для глазурі та довести суміш до кипіння; Коли глазур трохи загустіла, нею слід полити торт; Готовий торт відносимо у холодне місце до повного застигання.

Смачного!

14 лютого вже незабаром, тому якщо ви хочете обрати дійсно гарний подарунок хлопцю або дівчині на День святого Валентина, візьміть собі на озброєння декілька ідей, які ми зібрали для вас.

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