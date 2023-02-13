День Святого Валентина в Украине: история и традиции праздника

14 февраля во всем мире отмечают День Святого Валентина, потому что, как его еще называют, День всех влюбленных. В эти сутки мы стараемся провести время с любимыми людьми и проявить свою любовь, порадовать вторую половинку незабываемым и приятным подарком. В 2023 году праздник Валентинов день выпадает на вторник.

День Святого Валентина – это ежегодный праздник, название которого происходит от святого Валентина, которого чествуют христиане западного обряда в этот день. Несмотря на свою спорную историю возникновения, этот праздник активно отмечают в Европе и Украине.

Читайте также: Что лучше не дарить любимым в День всех влюбленных

История происхождения праздника

Во всех культурах и традициях мира этот день был связан с любовью и проявлением чувств. Но почему именно 14 февраля?

С давних времен, праздники отмечали не привязываясь к календарной дате, а в дни чествования святых. Существует версия, что День святого Валентина, приходящийся как раз на период спаривания птиц, появился днем позже, когда молодые люди искали себе пару. Девушка выбирала парня, а тот дарил ей подарки.

У римо-католиков есть 16 святых Валентинов и две святых Валентины. Известно, что как минимум три из них были римскими мучениками. Один был священником и врачом в Риме, второй – епископом в итальянском Терне, а третий жил в Египте примерно в 100-153 годах и был одним из кандидатов на пост Папы Римского и в своих проповедях превозносил ценности брака как воплощение христианской любви.

По легенде, христианский священник Валентин, живший во времена императора Клавдия II Готского, помимо основного призвания занимался естественными науками и медициной. Император запретил воинам жениться, чтобы это не мешало им сражаться, а Валентин продолжал тайно венчать влюбленные пары, за что его арестовали. По преданию, после заключения Валентин оздоровил слепую приемную дочь своего офицера-хранителя и обратил в христианство всю его семью. Узнав об этом, Клавдий II Готский приказал отсечь голову священнику. Это произошло 14 февраля. Валентин до казни успел написать письмо исцеленной девушке, в которую он влюбился, и подписал его "От твоего Валентина".

В римско-католической церкви святого Валентина официально считают покровителем людей, страдающих нервными заболеваниями, а не покровителем влюбленных. Его часто изображают на иконах в одежде священника или епископа, оздоровляющего юношу от эпилепсии.

Наиболее логичной считается версия, что День святого Валентина в христианские времена заменил собой языческий праздник Луперкалий. В 496 году Папа Римский Геласий запретил празднование Лупекария 15 февраля и объявил 14 февраля Днем святого Валентина.

Читайте также: Пошаговый рецепт пиццы в форме сердца в День Валентина

Традиции на День святого Валентина

По всему миру существуют свои особые традиции и обычаи на 14 февраля. Кто-то считает, что этот праздник стал сугубо коммерческим, а повсеместные упоминания об этом празднике – только маркетинговый трюк. Так или иначе, 14 февраля традиционно дарят подарки своим любимым. К примеру, во Франции это ювелирные украшения, в Японии – кондитерские изделия, а в Дании – засушенные цветы.

В этот день также принято дарить валентинки – это небольшая поздравительная открытка в форме сердечка или украшенная сердцами, с теплыми пожеланиями, словами любви, признаниями или даже милыми шутками. Получатель должен догадаться, кто послал приветствие. Традиционный цвет валентинки – красный или розовый. Часто валентинки делают своими руками.

В современном мире этот праздник приобретает все большую популярность, а вместе с ним и традиция дарить что-то в этот день своим вторым половинкам. В настоящее время Праздник всех влюбленных носит чисто романтический характер. В Украине это очень популярная дата для заключения брака и помолвки.

Выбирая подарок ко Дню Святого Валентина, важно учитывать пожелания и восхищения своего партнера. Если вы хотите выбрать действительно хороший подарок парню или девушке в День святого Валентина, возьмите себе на вооружение несколько идей, которые мы собрали для вас.

Раньше мы давали простой рецепт шоколадного торта, который можно приготовить на День всех влюбленных, и простой рецепт панна-котты с ягодами. Также мы собрали интересные идеи вечеринки в День Святого Валентина для одиноких людей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!