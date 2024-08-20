"Добрый день" или "доброго дня": как здороваться по-украински правильно
Замечали ли вы, что часто слышите, как люди здороваются украинской фразой "Доброго дня"? На самом деле правильнее говорить "Добрый день!".
Языковеды утверждают, что формы приветствия "Добрый день", "Добрый вечер" и "Добраніч" являются более естественными для украинского языка. Конкретно они встречаются в народном творчестве и литературных произведениях. Форма "Доброго дня" появилась относительно недавно и, вероятно, под влиянием русского языка.
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Известный учитель и языковед Александр Авраменко отметил, что правильно здороваться "доброго ранку", а вот днем и вечером поздравления с прилагательным "добрый" используется в именительном падеже, то есть "добрый день", "добрый вечер".
Редактор Ольга Васильева добавила, исторически сложилось, что украинцы здоровались именно в именительном падеже, как это до сих пор делается в других славянских языках, таких как польский, чешский или белорусский.
Поздравление "Доброго дня!" появилось относительно недавно и начало активно использоваться только за последние двадцать лет. В частности, по мнению некоторых языковедов, эта форма могла возникнуть под влиянием приветствия "Доброго ранку", но не типична для украинского языка.
В народном творчестве и произведениях украинских писателей чаще всего встречаются формы "Добрый день" и "Добрый вечер", тогда как "Доброго дня" и "Доброго вечера" почти не используются. Васильева также подчеркивает, что приветствие "Добридень" и "Добривечір" являются уникальными украинскими формами, не имеющими аналогов в соседних языках.
Важно понимать, что этикетные формулы являются устойчивыми соединениями слов и их изменение может нарушать языковую норму. Поэтому следует использовать именно те формы, которые соответствуют языковой традиции и нормативам, такие как "Добрий день" или "Добридень", "Добрий вечір" или "ДобрИвечір".
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