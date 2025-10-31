Дроны атаковали русский Орел: горела ТЭЦ (фото)

По информации российских телеграмм-каналов, вблизи города Владимир в РФ в ночь на 31 октября была атакована электроподстанция.

Об этом сообщает Astra. OSINT-анализ, проведенный Astra, подтверждает, что удар пришелся по подстанции "Владимирская".

"Видео очевидцев из города Владимир и области свидетельствует, что в поселке Энергетик была поражена электроподстанция. По данным ASTRA, кадры сняты в районе улицы Радионовка. Объект, подвергшийся атаке, расположен на улице Энергетиков", — отметили в ресурсе.

По данным паблика, подстанция "Владимирская" - один из ключевых энергетических узлов региона. Ее установленная мощность составляет около 4010 МВА. Подстанция обеспечивает распределение электроэнергии по региону, от нее отходит большое количество ЛЭП напряжением 110-750 кВ.

Кроме того, российские источники сообщают о взрывах в Ярославле.

Ранее мы рассказывали, что дроны атаковали русский Волгоград, было попадание в НПЗ.

