'Это их проблема' - Трамп прокомментировал нежелание Гренландии присоединяться к США

Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявление премьер-министра Гренландии Йенса-Фредерика Нильсена, который публично высказался против идеи присоединения острова к Соединенным Штатам. Американский лидер заявил, что не знаком с Нильсеном и не разделяет его позиции.

Об этом Трампа заявил журналистам во время его пребывания на военной базе Эндрюса. Комментируя слова главы правительства Гренландии, Трамп подчеркнул, что не считает эту позицию проблемой для США. По его словам, он не знает, кто именно такой Йенс-Фредерик Нильсен, и не имеет о нем никакой информации, в то же время подчеркнув, что не соглашается с озвученным мнением и что для самого гренландского премьера это может иметь серьезные последствия.

Ранее Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что Гренландия не заинтересована во вхождении в состав Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что страна стремится оставаться частью Королевства Дания, в то же время развивая партнерские и мирные отношения с США и Североатлантическим альянсом.

